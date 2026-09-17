Akcja CBA w stolicy. Poseł KO wpadł w hotelu sejmowym

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujęli Wojciecha Króla w czwartkowy wieczór w Warszawie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że operację przeprowadzono na zlecenie Prokuratury Europejskiej, po wcześniejszej zgodzie parlamentu. Jak ustalił Onet, do zatrzymania polityka KO doszło na terenie hotelu sejmowego.

Niewiele wcześniej posłowie poparli wniosek o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie swojego kolegi. To następny krok w śledztwie, które wzięło pod lupę podejrzenia praktyk korupcyjnych przy projektach tramwajowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Milionowe przetargi w tle. Śledczy prześwietlają inwestycje w GZM

Organy ścigania analizują dokumentację przetargową związaną z modernizacją sieci tramwajowej w aglomeracji GZM. Prokuratura Europejska wzięła pod lupę podejrzenia przestępstw o charakterze korupcyjnym i oszustw gospodarczych.

Wątek posła KO nie jest jedynym w tej sprawie. Z lokalnych doniesień wynika, że status podejrzanego ma już kilkanaście osób. Dochodzenie dotyczy między innymi procedur przetargowych wokół Tramwajów Śląskich.

Zdaniem śledczych, pozostawienie Wojciecha Króla na wolności groziło mataczeniem. Dodatkowo ciąży na nim widmo surowej kary. Prokuratura Europejska argumentowała wniosek aresztowy również tym, że polityk zignorował część nakazów – nie wpłacił wyznaczonej kaucji i nie meldował się na dozorze policyjnym.

Nowe dowody prokuratury. Sejm za drugim razem wyraził zgodę

Afera nabiera tempa od miesięcy. Jeszcze w lipcu Izba Niższa zgodziła się na uchylenie immunitetu Królowi, jednak odrzuciła wniosek o jego areszt. Z oficjalnych statystyk wynika, że za pociągnięciem posła do odpowiedzialności karnej opowiedziało się 436 parlamentarzystów, tylko dwóch było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Sytuacja diametralnie się zmieniła za sprawą nowego wniosku Prokuratury Europejskiej. Śledczy zaprezentowali świeży materiał dowodowy oraz kolejne zarzuty uzasadniające izolację podejrzanego. Takie argumenty na forum sejmowej komisji przedstawiła prokurator Agnieszka Marcińczyk, delegowana do struktur europejskich.

Wojciech Król odpiera zarzuty. "Daleko idące hipotezy"

Zatrzymany parlamentarzysta konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom. Wojciech Król uważa dowody śledczych za czyste spekulacje i "daleko idące hipotezy", nie przyznając się do zarzucanych czynów.

Poseł widzi w działaniach organów ścigania podtekst polityczny. Jego zdaniem prawdziwym celem akcji jest zablokowanie mu drogi do objęcia fotela szefa Rady Mediów Narodowych w kluczowym dla tej instytucji momencie.

Na posiedzeniu komisji Król zgłaszał zastrzeżenia co do formy prowadzenia śledztwa. Wtórował mu poseł Paweł Śliz, pełniący rolę jego obrońcy, który kwestionował prawidłowość trybu złożenia wniosku przez unijną prokuraturę.

Konsekwencje partyjne. Poseł zawieszony w Koalicji Obywatelskiej

W obliczu nowych rewelacji ze śledztwa, władze klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję o zawieszeniu Wojciecha Króla. Polityk musiał pożegnać się także z funkcją wiceszefa struktur klubowych.

Przyszłość zatrzymanego leży teraz w rękach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Sejmowa zgoda na areszt jest jedynie zielonym światłem dla prokuratury, a nie wyrokiem skazującym.

Na ten moment pewne jest, że funkcjonariusze CBA przejęli polityka w stolicy na zlecenie europejskich śledczych. Postępowanie jest w toku, a ostateczne słowo o ewentualnej karze należeć będzie do niezawisłego sądu.

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