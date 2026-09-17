Spór między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim o terytorium

Karol Nawrocki odwiedził Włodawę, miejscowość przy granicy z Ukrainą, 17 września, w rocznicę najazdu ZSRR na Polskę. W swoim przemówieniu prezydent zaznaczył, że postawa Rosji pozostaje niezmienna, akcentując obecne niebezpieczeństwa dla wschodniej części NATO. Przypomniał również o wydarzeniach z historii naszego kraju oraz odniósł się do niedawnych sytuacji, które miały miejsce tuż przy naszych granicach.

Kancelaria Prezydenta wywołała burzę wpisem na temat wystąpienia Karola Nawrockiego

Niedługo potem Kancelaria Prezydenta udostępniła na serwisie X fragment wystąpienia Karola Nawrockiego.

„Jesteśmy narodem, który może tracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny” – tak brzmiał cytat.

Zaznaczono przy tym, że te słowa zostały wypowiedziane w trakcie wizyty głowy państwa we Włodawie. Na reakcję premiera nie trzeba było długo czekać.

Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. https://t.co/LmO66TmWii— Donald Tusk (@donaldtusk) September 17, 2026

Donald Tusk ostro reaguje na profilu Kancelarii Prezydenta

Na ten wpis natychmiastowo zareagował Donald Tusk, odpowiadając za pośrednictwem serwisu X.

– Panie Prezydencie, sugeruję usunięcie tego wpisu. Nie zamierzamy oddać nawet kawałka naszego terytorium – oświadczył stanowczo Prezes Rady Ministrów.

Quiz dla wielbicieli geografii - i rocka! Z którego polskiego miasta pochodzi TEN zespół? Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Kult? Warszawy Lublina Wrocławia Następne pytanie

Karol Nawrocki mówił o rosyjskich prowokacjach we Włodawie

Wybór Włodawy na miejsce uroczystości był nieprzypadkowy. To wschodnie miasto, usytuowane w sąsiedztwie ukraińskiej granicy. Prezydent skupił się w swoim wystąpieniu na rosyjskich prowokacjach i działaniach o charakterze wojny hybrydowej.

Nawrocki mówił: – Rosja wciąż prowokuje. Rosja się nie zmienia. Zaznaczył, że polskie społeczeństwo od wielu generacji ma do czynienia z rosyjskimi ciągotami imperialnymi.

Głowa państwa zaakcentowała również, że w ostatnim czasie lokalni mieszkańcy na własnej skórze odczuli niepokój wywołany sytuacją u wschodnich sąsiadów. Według doniesień medialnych, nawiązał w ten sposób do rosyjskich incydentów rozgrywających się w sąsiedztwie naszych granic.

Kolejne starcie na linii Donald Tusk - Karol Nawrocki

Słowna przepychanka o obronę polskich granic to zaledwie jeden z wielu epizodów narastającego konfliktu między prezydentem a szefem rządu. W ostatnich miesiącach Karol Nawrocki i Donald Tusk regularnie ścierali się w tematach związanych z obronnością, unijną polityką zagraniczną czy nowymi ustawami.

Jednym z najgłośniejszych starć był spór o unijny mechanizm SAFE, mający na celu pożyczkowe wsparcie dla obronności. Karol Nawrocki nałożył w marcu weto na tę inicjatywę, uzasadniając to obawą przed naruszeniem kompetencji organów państwowych i osłabieniem suwerenności.

Premier Donald Tusk nie szczędził słów krytyki wobec tej decyzji, zapowiadając podjęcie stosownych działań. Podkreślał również, jeszcze zanim prezydent skorzystał z prawa weta, że kraj natychmiast potrzebuje funduszy na modernizację i wzmocnienie sił zbrojnych.

Donald Tusk i Karol Nawrocki spierają się o wizytę u Viktora Orbana

Odmienne zdania pojawiły się także w kwestiach międzynarodowych. Donald Tusk publicznie wyraził dezaprobatę wobec marcowej wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech u premiera Viktora Orbana. Szef rządu wzywał głowę państwa do popierania rządowej linii w polityce zagranicznej.

Mimo wcześniejszych deklaracji z początku roku, z których wynikało, że obaj liderzy zamierzają wyłączyć tematy obronności i wojny na Ukrainie z codziennej walki politycznej. KPRM informowało nawet o konieczności współpracy przy kwestiach bezpieczeństwa.

Jak widać w codziennej praktyce, osiągnięcie całkowitej zgody wciąż bywa trudne do zrealizowania.

Karol Nawrocki wetuje ustawy budzące kontrowersje

Niezgodności na linii rząd-prezydent pojawiały się również przy projektach dotyczących spraw obyczajowych. Karol Nawrocki zdecydował się w lipcu na zawetowanie nowelizacji dotyczącej statusu osoby najbliższej, argumentując, że nie zaakceptuje przepisów sankcjonujących zjawisko „quasimałżeństwa”.

Reakcja Donalda Tuska była natychmiastowa i stanowcza – premier zdecydowanie skrytykował ten krok prezydenta.

Stosunki pomiędzy Pałacem Prezydenckim a kancelarią premiera niezmiennie są pełne napięć. Ostatni słowny pojedynek ma jednak szczególną wagę, ponieważ porusza fundamentalną kwestię bezpieczeństwa polskich granic i wydarzył się akurat w dniu rocznicy ataku Sowietów na Polskę.