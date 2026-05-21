Spotkanie Nawrockiego i Magyara. Relacje polsko-węgierskie na nowo?

Jakie tematy poruszono podczas spotkania Magyara i Nawrockiego?

W środę w Belwederze odbyło się ważne spotkanie między premierem Węgier Peterem Magyarem a prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Głównymi tematami rozmów były relacje polsko-węgierskie, w tym współpraca gospodarcza oraz wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Dyskutowano również o bezpieczeństwie regionu oraz pogłębianiu współpracy w ramach formatów regionalnych takich jak Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka i Inicjatywa Trójmorza.

Wizyta premiera Węgier w Polsce rozpoczęła się we wtorek od wizyty w Krakowie, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. W środę, poza spotkaniem z prezydentem Nawrockim, Magyar rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu, Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. W planach wizyty znalazł się również Gdańsk, gdzie wraz z Donaldem Tuskiem miał przejść od Złotej Bramy do Domu Uphagena oraz spotkać się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Reakcje na spotkanie i przyszłość współpracy

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, ocenił spotkanie jako bardzo pragmatyczne i potwierdzające dobre relacje między obu narodami. Przydacz podkreślił, że rozmowy dotyczyły również agresywnej polityki Rosji oraz przyszłości Europy. Dodał, że premier Magyar nie chce angażować się w wewnętrzne spory polityczne w Polsce, co odróżnia go od Donalda Tuska. Tematami rozmów były także odblokowanie środków z European Peace Facility oraz współpraca w ramach Trójmorza.

Pierwsza zagraniczna podróż Magyara po zaprzysiężeniu

Wizyta w Polsce była pierwszą zagraniczną podróżą Petera Magyara po objęciu urzędu premiera. Jego ugrupowanie, TISZA, wygrało wybory parlamentarne w kwietniu, kończąc 16-letnią władzę Viktora Orbana. Po ogłoszeniu wyników wyborów Karol Nawrocki pogratulował Magyarowi, podkreślając, że uzyskany wynik daje mu silny mandat społeczny. Prezydent Polski wyraził nadzieję na kontynuację dobrych tradycji w relacjach polsko-węgierskich.

Źródło PAP.