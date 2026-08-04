Polski wolontariusz zginął w Ukrainie. MSZ potwierdza tragiczne informacje o ataku

Polskie władze przekazały smutne wiadomości z terenów objętych wojną. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie potwierdziło śmierć obywatela Polski angażującego się w działania charytatywne.

Nasz rodak stracił życie na skutek agresji zbrojnej. Najprawdopodobniej został śmiertelnie rażony przez rosyjski bezzałogowiec , kiedy dostarczał zaopatrzenie niedaleko strefy aktywnych walk.

, kiedy dostarczał zaopatrzenie niedaleko strefy aktywnych walk. Odkryj dramatyczne kulisy tego śmiertelnego incydentu i sprawdź, jakiego rodzaju pomoc resort dyplomacji zaoferował najbliższym zabitego mężczyzny.

MSZ potwierdza śmierć Polaka w Ukrainie

We wtorek pojawiły się bardzo tragiczne wieści zza naszej wschodniej granicy. Przedstawiciel polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nasz rodak stracił życie w konsekwencji rosyjskich operacji wojskowych.

– Z głębokim żalem potwierdzam śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia – powiedział PAP Wewiór.

Przedstawiciel resortu dyplomacji zwrócił się też z bardzo konkretnym apelem, prosząc opinię publiczną o pełne uszanowanie prywatności najbliższych poległego w tym trudnym czasie.

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– Zapewniam, że MSZ i nasza placówka w Ukrainie oferuje wszelkie możliwe wsparcie konsularne, jakie tylko jest w ich kompetencjach – dodał.

Wolontariusz w Charkowie zginął od rosyjskiego drona

Wiadomość o śmierci naszego rodaka pojawiła się w sieci 30 lipca na profilu organizacji „Razem dla Ukrainy”, gdzie pełnił on funkcję jednego z administratorów. Według udostępnionych tam danych, społecznik został śmiertelnie uderzony przez rosyjski bezzałogowiec w Charkowie, a zdarzenie to miało miejsce około 27 lipca.

Zabity mężczyzna odbył wcześniej wiele podróży do ogarniętego wojną kraju z transportami charytatywnymi. Jego głównym celem było zaopatrywanie w niezbędne artykuły ludności zamieszkującej tereny zlokalizowane blisko linii ognia.

Polak wspierał cywilów blisko frontu w Ukrainie

Zmarły zarządzał internetową społecznością „Razem dla Ukrainy”, która stanowiła ważne centrum organizacyjne dla akcji wspierających ofiary konfliktu. Doniesienia z portali społecznościowych jasno pokazują, że mężczyzna systematycznie wyjeżdżał do strefy wojny, przewożąc przez granicę najpotrzebniejsze towary.

Wsparcie to było kierowane nie tylko do głównych ośrodków miejskich, ale przede wszystkim do ludności przebywającej tuż przy strefie działań zbrojnych. Z definicji takie misje humanitarne są obarczone gigantycznym ryzykiem, ponieważ wojska Władimira Putina ostrzeliwują również obszary leżące poza linią bezpośrednich starć.

Wiadomość o tragicznych losach społecznika dotarła do opinii publicznej dopiero kilka dni po samym incydencie. Społeczność współpracująca ze zmarłym poinformowała, że do tego śmiertelnego uderzenia doszło na terenie Charkowa w okolicach 27 lipca, a morderczą bronią miał być rosyjski aparat latający.

Polski resort dyplomacji powstrzymał się od ujawniania dokładnych danych personalnych ofiary oraz od podawania precyzyjnych szczegółów samego incydentu. Pracownicy ministerstwa zdecydowanie zaapelowali, aby w dobie obecnego kryzysu zapewnić spokój rodzinie zabitego rodaka.

Działająca w Ukrainie polska placówka dyplomatyczna zgłosiła pełną gotowość do wsparcia krewnych zmarłego w ramach posiadanych prerogatyw prawnych. Tego typu pomoc konsularna zazwyczaj obejmuje niezbędne procedury urzędowe, które trzeba załatwić po śmierci naszego obywatela poza granicami państwa.

Dramat tego społecznika brutalnie uświadamia, na jak wielkie niebezpieczeństwo wystawieni są ludzie dowożący zaopatrzenie na obszary poddawane wrogim atakom. Polscy ochotnicy zapuszczają się w rejony, gdzie ludność cywilna cierpi na deficyt żywności i leków, stawiając przy tym na szali swoje własne życie.

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