Donald Tusk ma powody do zmartwień. Prawie połowa Polaków nie jest zadowolona z jego rządu

Opublikowane badanie opinii publicznej rzuca nowe światło na nastroje Polaków, prezentując mało optymistyczną ocenę dotychczasowych działań gabinetu Donalda Tuska.

Prawie połowa obywateli deklaruje krytyczny stosunek do obecnej władzy, a poziom niezadowolenia rośnie szczególnie w kluczowych przedziałach wiekowych.

Największy sceptycyzm widoczny jest wśród osób w wieku 25-49 lat, gdzie odsetek krytyków przekracza 50 procent.

Poznaj szczegółowe wyniki sondażu i sprawdź, w jaki sposób obecne nastroje społeczne mogą ukształtować nadchodzące wydarzenia na polskiej scenie politycznej.

Gabinet pod kierownictwem Donalda Tuska boryka się ze sporym spadkiem notowań. Potwierdzają to najnowsze badania przeprowadzone przez pracownię SW Research na zlecenie portalu Zero.pl. W ramach sondażu zapytano ankietowanych o ich stosunek do obecnych rządów. Liczby są bezlitosne – aż 49,4 proc. ankietowanych przyznało, że ocenia działania premiera negatywnie. Z kolei pozytywny stosunek zadeklarowało 33,6 proc. badanych, natomiast 17 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

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Młodzi Polacy rozczarowani ekipą Tuska

Badacze przeanalizowali również zadowolenie z pracy rządu z podziałem na poszczególne grupy wiekowe obywateli. Okazuje się, że największy sceptycyzm panuje wśród osób w wieku 25-34 lat, z których aż 53 proc. krytykuje obecną władzę, podczas gdy pozytywnie wypowiada się zaledwie 14,2 proc. respondentów z tej grupy. Co ciekawe, blisko jedna trzecia z nich wciąż nie wyrobiła sobie wyraźnej opinii. Podobny poziom rozczarowania zaobserwowano wśród osób w przedziale 35-49 lat, gdzie odsetek niezadowolonych wynosi 57 proc. Zauważalnie inna sytuacja ma miejsce w grupie respondentów powyżej 50. roku życia.

Tutaj oceny są podzielone – po 43,2 proc. ankietowanych wskazuje zarówno na pozytywne, jak i negatywne aspekty działań gabinetu. Takie wyniki badania z pewnością nie są powodem do radości dla premiera Donalda Tuska oraz jego najbliższych współpracowników.