Politycy PiS pojechali do Budapesztu wspierać Viktora Orbana. Wymowny wpis w sieci

W wyścigu o miejsca w węgierskim parlamencie oficjalnie wystartuje pięć głównych komitetów oraz dwanaście list reprezentujących mniejszości narodowe. Według najnowszych badań opinii publicznej ostateczna batalia rozegra się pomiędzy dwoma najsilniejszymi ugrupowaniami, czyli Fideszem a partią TISZA. Oprócz tych dwóch potęg politycznych, szansę na przekroczenie progu wyborczego ma obecnie wyłącznie skrajnie prawicowa formacja Mi Hazank, znana jako Ruch Naszej Ojczyzny. Część przedwyborczych analiz sugeruje, że to właśnie opozycyjna TISZA może ostatecznie triumfować, co doprowadziłoby do całkowitego przetasowania na tamtejszej scenie politycznej.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na terytorium Węgier, gdzie otrzymali azyl polityczny. Ziobro i Romanowski stanowczo odmawiają powrotu do kraju, argumentując to rzekomym brakiem poszanowania zasad praworządności przez aktualny polski rząd. Ich spokojne życie może jednak stanąć pod dużym znakiem zapytania w przypadku ewentualnego zwycięstwa opozycji. Peter Magyar, stojący na czele partii TISZA, nie ukrywa swoich planów wobec byłego polskiego ministra sprawiedliwości i jego zastępcy. Pod koniec lutego, podczas jednego z wywiadów prasowych, opozycyjny lider odniósł się bezpośrednio do przyszłości prawicowych uciekinierów:

Jeśli nadal tu będą, gdy rząd TISZY zostanie sformowany, dokonamy ich ekstradycji pierwszego dnia - mówił w jednym z wywiadów węgierski polityk.

Polscy politycy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie kryją swoich preferencji i mocno trzymają kciuki za utrzymanie władzy przez obóz Fideszu. Na finiszu kampanii, w piątek 10 kwietnia, poseł Michał Wójcik zamieścił w mediach społecznościowych pamiątkową fotografię prosto ze stolicy Węgier. Na zdjęciu towarzyszą mu inni parlamentarzyści PiS, w tym Maria Kurowska oraz Jan Kanthak. Swój wyjazdowy wpis opatrzył krótkim, acz jednoznacznym zdaniem:

- Budapeszt.❤️ Wspieramy Victora Orbana - podsumował krótko polityk pod opublikowanym materiałem.