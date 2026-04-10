Barbara Nowacka uczciła pamięć zmarłej matki. Ten szczegół przyciąga wzrok

Minęło już 16 lat od dramatycznych wydarzeń, które dogłębnie wstrząsnęły całą Polską. 10 kwietnia 2010 roku w okolicach Smoleńska doszło do rozbicia rządowego samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele delegacji. W wyniku tego zdarzenia zginęło łącznie 96 osób, wśród których znaleźli się kluczowi politycy ze wszystkich opcji, duchowni, krewni ofiar zbrodni katyńskiej oraz artyści. W piątkowy poranek na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach pojawili się czołowi politycy, by złożyć kwiaty przed monumentem upamiętniającym ofiary i uczcić ich pamięć. Hołd tragicznie zmarłym oddali przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz bliscy ofiar.

W podniosłych uroczystościach wzięli udział najważniejsi decydenci w państwie. Obecni byli między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W delegacji znalazła się również ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorz Karpiński i minister Maciej Berek. Pamiątkowe wieńce pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej złożyli osobiście Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski.

Barbara Nowacka straciła matkę w katastrofie smoleńskiej

Obecna szefowa resortu edukacji jest w sposób osobisty i niezwykle bolesny związana ze sprawą katastrofy, ponieważ w wypadku rządowego samolotu zginęła jej matka, Izabela Jaruga-Nowacka, która w przeszłości również sprawowała urząd ministra.

Szefowa MEN stara się dbać o pamięć o zmarłej matce w bardzo specyficzny sposób, co z pewnością nie dla wszystkich obserwatorów jest od razu zauważalne. Kobieta regularnie zakłada biżuterię, która niegdyś należała do jej matki. Na szyi polityczki bardzo często można dostrzec charakterystyczny naszyjnik, którego głównym elementem jest sporych rozmiarów wisiorek wykonany z bursztynu. Pytana niegdyś o ten konkretny przedmiot, przyznała:

To coś, co jest dla mnie ważne. Nie wierzę za bardzo w magię, ale lubię go czasem dotknąć. Nosiła to mama…Poza tym to piękna rzecz - mówiła o biżuterii w rozmowie z portalem kobieta.pl.

Dokładnie ten sam sentymentalny naszyjnik Barbara Nowacka postanowiła założyć w dniu obchodów 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Na opublikowanych w naszej galerii fotografiach można z bliska zobaczyć, o jakim dokładnie wisiorku mowa.

