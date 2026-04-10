Marta Kaczyńska na Wawelu oddała hołd rodzicom. Tak wyglądały krakowskie obchody

Marta Kaczyńska na Wawelu. Msza w intencji ofiar Smoleńska

W całej Polsce zorganizowano wydarzenia upamiętniające szesnastą rocznicę tragedii smoleńskiej. W stolicy Małopolski spotkali się przedstawiciele państwowych władz, lokalni politycy oraz bliscy tragicznie zmarłych, aby wspólnie uczcić pamięć 96 ofiar lotu z 10 kwietnia 2010 roku. W wawelskich uroczystościach wzięła udział między innymi Marta Kaczyńska wraz z rodziną. Główne obchody rozpoczęły się mszą świętą, podczas której modlono się za wszystkich poległych w katastrofie. Przewodniczący nabożeństwu kardynał Grzegorz Ryś na samym początku wspomniał o wydarzeniach sprzed szesnastu lat. Jak zaznaczył, tuż po pierwszych doniesieniach ze Smoleńska, to właśnie w katedrze na Wawelu niezwłocznie odprawiono liturgię, którą celebrował wówczas nieżyjący już biskup Tadeusz Pieronek.

„To jest pewnie jedyna właściwa reakcja na takie wydarzenia, bo nie sposób je przeżywać inaczej jak tylko w spotkaniu z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Więc także i dzisiaj, po 16 latach, odprawiamy tu Eucharystię, modląc się za wszystkich, którzy wtedy zginęli, w szczególności za śp. pana prezydenta i jego małżonkę. Modlimy się także za Polskę, bo pewnie wszyscy jesteśmy przekonani co do tego, że każda z tych osób, które wtedy zginęły, chciałaby takiej naszej modlitwy, w intencji Ojczyzny”

W trakcie uroczystej liturgii wyczytano głośno nazwiska wszystkich dziewięćdziesięciu sześciu osób, które straciły życie w drodze do Katynia. Na zwieńczenie mszy zgromadzeni wierni odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”. Następnie uczestnicy nabożeństwa zeszli do krypt, by złożyć wieńce i kwiaty bezpośrednio na sarkofagu Lecha oraz Marii Kaczyńskich.

Krakowskie uroczystości rocznicowe miały swoją kontynuację również na Cmentarzu Rakowickim. Odbył się tam oficjalny Apel Pamięci, w którym osobiście uczestniczył obecny minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.