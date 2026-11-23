Spis treści Barbara Nowacka o konkursach w spółkach Skarbu Państwa

Minister edukacji Barbara Nowacka skomentowała doniesienia „Rzeczpospolitej” o 219 osobach związanych z koalicją rządzącą we władzach spółek Skarbu Państwa.

Nowacka odcięła się od porównań do poprzedniej władzy, podkreślając, że obecne nominacje opierają się na kompetencjach i transparentnych konkursach.

Zapewniła, że w jej resorcie nie ma miejsca na partyjne klucze w rekrutacji, choć nie zna szczegółowo całej listy nazwisk.

Temat obsadzania posad w spółkach Skarbu Państwa ponownie wywołuje ogromne emocje. Impulsem do dyskusji stał się artykuł „Rzeczpospolitej”, w którym opisano 219 osób związanych z obecną koalicją rządzącą, które trafiły do władz państwowych przedsiębiorstw. Te medialne ustalenia skomentowała na antenie Polsat News Barbara Nowacka.

Szefowa resortu edukacji w odpowiedzi na pytanie o „tłuste koty koalicji” wyraźnie oddzieliła obecne decyzje personalne od praktyk poprzedniego rządu. Polityk uważa, że zarówno rozmiar tego zjawiska, jak i same metody rekrutacji kadr nie dają podstaw do takich porównań.

„Tłuste koty pisowskie to było absolutne kuriozum i aberracja” – stwierdziła jednoznacznie Barbara Nowacka w wywiadzie w Polsat News.

Barbara Nowacka o konkursach w spółkach Skarbu Państwa

W zestawieniu przygotowanym przez gazetę figuruje ponad dwieście osób, jednak minister edukacji utrzymuje, że najważniejsze są w tej sytuacji kwalifikacje oraz sam tryb wyboru. Zwróciła uwagę, że nowo powołane kadry to „ludzie pozatrudniani, z kompetencjami, przy normalnych konkursach”. Zdaniem szefowej resortu to właśnie transparentny proces rekrutacyjny stanowi tu „zasadniczą różnicę”.

Polityk przywołała także przykłady ze swojego ministerstwa. Zagwarantowała, że podczas naborów na stanowiska, które podlegały jej nadzorowi, nie dochodziło do żadnego faworyzowania ze względów politycznych.

„Przeprowadzałam konkursy różne, na różne stanowiska i naprawdę klucza partyjnego tam w ogóle nie było, zapraszam do sprawdzenia” – zadeklarowała w rozmowie minister edukacji.

Barbara Nowacka zaznaczyła wprawdzie, że nie zapoznała się dokładnie ze spisem 219 osób z publikacji „Rzeczpospolitej”, ale mimo to stanowczo broni obecnych standardów. Utrzymuje, że dzisiejsza polityka kadrowa w państwowych podmiotach bazuje na uczciwych regułach oraz „normalnych konkursach”.

Poniżej galeria zdjęć: Barbara Nowacka na studniówce

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