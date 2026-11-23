W dniach od 23 do 27 listopada prezydent Karol Nawrocki odbędzie oficjalną podróż zagraniczną, o czym w specjalnym komunikacie poinformowała jego kancelaria. Od poniedziałku 23 listopada do wtorku 24 listopada głowa państwa będzie gościć w Argentynie, natomiast od środy 25 listopada do piątku 27 listopada odwiedzi Chile. W harmonogramie przewidziano między innymi rozmowy z liderami obu tych krajów oraz spotkania z tamtejszą Polonią. Marcin Przydacz zwrócił uwagę na fakt, że polski przywódca leci w ten rejon świata po raz pierwszy od przeszło dwudziestu lat.

Pierwszego dnia, w poniedziałek, Karol Nawrocki będzie przebywał w argentyńskiej stolicy, Buenos Aires. Tam zaplanowano spotkanie z mieszkającymi w tym państwie Polakami, podczas którego prezydent przekaże im między innymi odznaczenia państwowe.

Wtorkowy harmonogram rozpocznie się od uroczystości złożenia wieńca przed Pomnikiem Generała Jose de San Martina. W dalszej części dnia Karol Nawrocki odbędzie spotkanie w wąskim gronie z prezydentem Argentyny Javierem Milei.

W środę polski przywódca przeniesie się do Santiago, stolicy Chile, gdzie uhonoruje odznaczeniami działaczy miejscowej Polonii. Czwartek przyniesie natomiast ceremonię złożenia wieńca przy pomniku generała Bernardo O’Higginsa. Następnie polska głowa państwa spotka się z prezydentem Chile Jose Antonio Kastem. Obaj politycy wezmą udział w rozmowach w wąskim gronie, obradach plenarnych, a na koniec wystąpią wspólnie przed dziennikarzami.

Również na czwartek wyznaczono rozmowę prezydenta Nawrockiego z Jose Manuelem Salazarem-Xirinachsem, który sprawuje urząd Sekretarza Wykonawczego Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL). Z kolei w piątek głowa państwa uda się do kopalni miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której swoje udziały posiada polski KGHM, oraz zobaczy plac budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Całą południowoamerykańską delegację zwieńczy wizyta w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, które znajduje się na chilijskim wzgórzu Cerro Murphy.