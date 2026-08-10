Polacy zdecydowali. Wiadomo, kto wygrał w rankingu pierwszych dam

Jolanta Kwaśniewska została wytypowana jako najlepiej oceniana pierwsza dama w Polsce po 1989 roku.

Jej wynik jest bezdyskusyjnie wyższy od rezultatów pozostałych kobiet.

Przewaga Jolanty Kwaśniewskiej jest widoczna niezależnie od tego, z jaką partią sympatyzują badani.

W najnowszym sondażu zapytano Polaków o wskazanie najlepszej małżonki prezydenta po 1989 roku. Wyniki badania pokazały, jak bardzo różnią się oceny poszczególnych pań. Ankieterzy sprawdzili również, w jaki sposób na odpowiedzi wpływają preferencje polityczne osób biorących udział w badaniu.

Sonda Która z pań była twoim zdaniem najlepszą pierwszą damą? Maria Kaczyńska Jolanta Kwaśniewska Anna Komorowska Agata Duda Danuta Wałęsa Marta Nawrocka

Jak wynika z badania United Surveys by IBRiS przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, to Jolanta Kwaśniewska triumfuje, uzyskując 60,5 proc. głosów. Taki wynik daje jej potężną przewagę nad resztą żon prezydentów.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska:

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Reszta kandydatek zdobyła znacznie słabsze rezultaty, z których żaden nie przekroczył 12 procent. Maria Kaczyńska zajęła drugie miejsce z wynikiem 11,3 proc., a na trzeciej pozycji znalazła się Marta Nawrocka z 8,4 proc. poparciem. Następna w zestawieniu była Agata Kornhauser-Duda (2,4 proc.) oraz Danuta Wałęsa (1,8 proc.). Co ciekawe, Anna Komorowska nie zdobyła ani jednego głosu, uzyskując okrągłe 0 proc.

Część badanych (6 proc.) uznała, że żadna z pań nie zasługuje na ten tytuł, z kolei 9,6 proc. nie miało zdania w tej sprawie. Wyniki badania dobitnie pokazują, że przewaga pierwszej na liście kobiety jest ogromna, a nawet zsumowanie głosów oddanych na kolejne kandydatki nie byłoby w stanie tego zmienić.

Preferencje wyborców

Ogólne wyniki nie pozostawiają złudzeń co do tego, która z pierwszych dam cieszy się największym uznaniem. Ciekawe wnioski przynosi jednak analiza preferencji poszczególnych grup wyborców. W sondażu United Surveys by IBRiS sprawdzono, jak głosowali sympatycy konkretnych partii politycznych.

Zwolennicy partii tworzących obecny rząd w aż 88 procentach wskazali na Jolantę Kwaśniewską. W tej grupie na Marię Kaczyńską zagłosowało jedynie 7 proc. osób. Różnica między liderką a drugą w zestawieniu kandydatką jest więc jeszcze większa niż w wynikach ogólnopolskich.

Jolanta Kwaśniewska okazała się ulubienicą również w oczach wyborców opozycji (czyli sympatyków PiS, Konfederacji oraz partii Razem). Wybrało ją 41 proc. osób w tej grupie. Na drugim miejscu uplasowała się Maria Kaczyńska (20 proc.), a podium zamyka Marta Nawrocka, zdobywając 18 proc. głosów. Widać więc, że przewaga liderki jest nadal spora, choć mniejsza niż w przypadku koalicji rządzącej.

Warto też przyjrzeć się wynikom wśród osób popierających Konfederację. Tutaj również Jolanta Kwaśniewska jest na prowadzeniu z wynikiem 42 proc.. Drugie miejsce ex aequo zajęły Marta Nawrocka i odpowiedź „żadna z nich” – zdobyły po 18 proc. głosów.