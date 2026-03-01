Turniej WTA Austin. Amerykanki zawalczą o prestiżowy tytuł

Droga do finału turnieju WTA Austin

W półfinałach Peyton Stearns, rozstawiona z numerem czwartym, stoczyła trudny, trzysetowy bój. Amerykanka pokonała Australijkę Kimberly Birrell wynikiem 6:3, 3:6, 6:2, udowadniając swoją wytrzymałość na korcie. To zwycięstwo zapewniło jej miejsce w decydującym meczu o tytuł. Stearns pokazała silną wolę walki.

Jej rodaczka, Taylor Townsend, również musiała pokonać wymagającą przeciwniczkę, aby awansować. W swoim półfinałowym spotkaniu Townsend zwyciężyła Ashlyn Krueger po zaciętym tie-breaku w pierwszym secie. Ostateczny wynik 7:6 (8-6), 6:3 świadczy o jej determinacji i umiejętnościach. Obie tenisistki zagrały solidne mecze półfinałowe.

Jak wygląda ranking WTA finalistek?

Peyton Stearns, aktualnie zajmująca 62. miejsce w rankingu WTA, dąży do zdobycia swojego drugiego tytułu w karierze. Jej występ w finale turnieju WTA 250 w Austin jest potwierdzeniem rosnącej formy i ambicji. Zwycięstwo mogłoby znacząco poprawić jej pozycję w światowej klasyfikacji. Jest to dla niej ważny etap.

Taylor Townsend, plasująca się na 119. pozycji na liście WTA, staje przed szansą na pierwszy singlowy tytuł tej rangi. Dla niej finał w Austin to życiowa okazja na przełamanie i zapisanie się w historii turnieju. Ewentualne zwycięstwo byłoby kamieniem milowym w jej karierze zawodowej. Townsend walczy o debiutancki sukces.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.