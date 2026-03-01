Turniej ATP w Santiago. Kto sięgnie po trofeum?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-01 11:16

Wielkie emocje w Chile. Włoski tenisista Luciano Darderi i Niemiec Yannick Hanfmann zapewnili sobie miejsce w finale turnieju ATP 250 w Santiago, prezentując znakomitą formę na kortach ziemnych. Ich półfinałowe zwycięstwa nad czołowymi argentyńskimi zawodnikami przygotowały grunt pod zacięte starcie. Tenisowy świat z uwagą śledzi rozstrzygnięcie w turnieju ATP w Santiago, by poznać triumfatora.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na obrazie widoczna jest czarna rakieta tenisowa z naciągiem w kolorze kremowo-białym, uderzająca jasnożółtą piłkę tenisową. Piłka odbija się od kortu pokrytego czerwoną mączką ceglaną, powodując rozbryzg pomarańczowych cząsteczek. Lewa część obrazu, na wysokości rakiety, jest czarna, natomiast prawa dolna część ukazuje czerwoną nawierzchnię kortu z białą linią i padającym na nią cieniem.

Darderi i Hanfmann w półfinałach turnieju

Obaj finaliści, Luciano Darderi i Yannick Hanfmann, musieli pokonać silnych rywali, aby znaleźć się w decydującym meczu. Włoski tenisista zmierzył się z rozstawionym z numerem trzecim Sebastianem Baezem. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Darderiego w dwóch setach, wynikiem 6:4, 6:3. Jego dominacja na korcie ziemnym była widoczna od pierwszych piłek, co pozwoliło mu na szybkie rozstrzygnięcie półfinałowego starcia.

Niemiec Yannick Hanfmann stanął naprzeciw najwyżej rozstawionego Francisco Cerundolo, również z Argentyny. Hanfmann zdołał pokonać faworyta turnieju w dwóch setach, uzyskując wynik 6:3, 6:4. To zwycięstwo było szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę ranking jego przeciwnika i status Cerundolo jako numeru jeden w tym turnieju.

O co walczą finaliści w Santiago?

Luciano Darderi, obecnie zajmujący 21. miejsce w rankingu ATP, przystąpi do finału z szansą na zdobycie piątego tytułu w swojej profesjonalnej karierze. Jego dotychczasowe osiągnięcia wskazują na rosnącą formę i umiejętności. Włoch ma już na koncie cenne zwycięstwa i udowodnił, że potrafi radzić sobie w kluczowych momentach ważnych turniejów. Finał w Santiago będzie dla niego kolejną okazją do potwierdzenia swojej pozycji w światowej czołówce tenisa.

Dla Yannicka Hanfmanna, który plasuje się na 81. pozycji w rankingu ATP, zbliżający się finał ma zupełnie inne znaczenie. Niemiecki zawodnik dotychczas nigdy nie triumfował w turnieju rangi ATP 250. To będzie jego pierwsza szansa na wywalczenie tak prestiżowego trofeum, co z pewnością dodaje mu dodatkowej motywacji. Starcie z Darderi będzie dla niego testem determinacji i umiejętności w walce o historyczne zwycięstwo.

