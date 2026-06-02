Polacy ocenili działalność Marty Nawrockiej. Wiemy, jakim poparciem cieszy się pierwsza dama

Żona prezydenta może liczyć na przychylność większości obywateli biorących udział w badaniu.

biorących udział w badaniu. Sporo osób wciąż nie ma sprecyzowanego zdania na temat aktywności pierwszej damy.

Karol Nawrocki zanotował słabsze wyniki, a społeczeństwo jest w jego ocenie mocno podzielone.

Pierwsza dama zebrała bardzo korzystne recenzje po kilkunastu miesiącach pełnienia swojej funkcji. Z badania zrealizowanego przez pracownię United Surveys na zlecenie portalu Wirtualna Polska wynika, że jej dotychczasową pracę dobrze ocenia 58,8 proc. ankietowanych. W tej grupie 22,1 proc. badanych zakreśliło odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, natomiast 36,7 proc. respondentów wybrało opcję „raczej pozytywnie”.

Krytyczne spojrzenie na aktywność żony prezydenta ma zaledwie 23 proc. ankietowanych. W tym gronie 16,8 proc. osób ocenia ją „raczej negatywnie”, a wariant „zdecydowanie negatywnie” wskazało tylko 6,2 proc. uczestników sondażu. Należy podkreślić, że aż 18,2 proc. respondentów wciąż nie wyrobiło sobie opinii na temat Marty Nawrockiej. Jak zauważa Wirtualna Polska, tak duży odsetek niezdecydowanych świadczy o tym, że wizerunek pierwszej damy dopiero buduje się w świadomości obywateli.

Wyniki ankiety w rozbiciu na sympatie partyjne udowadniają, że pierwsza dama zdobywa uznanie po różnych stronach politycznej barykady. Wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz partii Razem, żona Karola Nawrockiego notuje poparcie na poziomie 84,6 proc., podczas gdy krytycznie patrzy na nią zaledwie 14 proc. badanych.

Sondaż dla Wirtualnej Polski. Marta Nawrocka przekonuje do siebie wyborców obozu rządzącego

Przychylne głosy dominują także w grupie osób, które nie uczestniczą w wyborach lub nie mają określonych preferencji politycznych – tam aprobatę dla jej działań wyraziło 52,2 proc. ankietowanych. Co ciekawe, również wśród sympatyków obecnej koalicji rządzącej Marta Nawrocka wypada całkiem nieźle, zbierając 37,2 proc. ocen pozytywnych przy 32,3 proc. negatywnych. W tym konkretnym segmencie brakiem jednoznacznego zdania wykazało się aż 30,5 proc. pytanych.

Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Prezydent z gorszym wynikiem od żony

W ramach tego samego pomiaru pracownia United Surveys sprawdziła, jak obywatele z perspektywy roku postrzegają rządy samej głowy państwa. Zgromadzone dane pokazują, że prezydentura Karola Nawrockiego spotyka się z aprobatą 48,2 proc. ankietowanych. Z tej puli 23,6 proc. badanych wybrało wariant „zdecydowanie pozytywnie”, z kolei 24,6 proc. wskazało odpowiedź „raczej pozytywnie”.

Zupełnie przeciwne nastroje panują u nieco ponad połowy społeczeństwa. Równo 50,1 proc. uczestników badania wystawiło prezydentowi notę negatywną. Na taki rezultat złożyło się 26,7 proc. ocen „raczej negatywnych” oraz 23,4 proc. wskazań „zdecydowanie negatywnych”. W przypadku Karola Nawrockiego odsetek osób niemających zdania był wręcz marginalny i wyniósł zaledwie 1,7 proc. ogółu badanych.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w sportowej odsłonie:

12

Sonda Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Bardzo dobrze, jest idealna! Źle, nie pasuje