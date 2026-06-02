Poseł PiS wyniesiony z samolotu. Marcin Porzucek wydał oświadczenie po skandalu

Awantura na Lotnisku Chopina. Poseł PiS Marcin Porzucek wyniesiony z maszyny

W miniony piątek na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do niecodziennej interwencji służb. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podróżował rejsem ze stolicy Podkarpacia do Warszawy, jednak po lądowaniu załoga maszyny nie mogła nawiązać z nim żadnego kontaktu. O sprawie jako pierwszy poinformował dziennik „Fakt”, wskazując na całkowity brak możliwości samodzielnego poruszania się przez polityka. Gdy pozostali podróżni opuścili już pokład, na miejsce wezwano odpowiednie służby ratunkowe. Ostatecznie członkowie personelu medycznego musieli fizycznie wynieść Marcina Porzucka z wnętrza samolotu. Przedstawiciel partii opozycyjnej przyznał później publicznie, że zawiniła gigantyczna nieodpowiedzialność, a mianowicie zmieszanie napojów wyskokowych z medykamentami. Zapewnił jednocześnie, że to pierwszy tego typu incydent w jego karierze i dołoży wszelkich starań, aby nigdy więcej nie doszło do podobnej sytuacji.

Oświadczenie Marcina Porzucka w mediach społecznościowych

We wtorek parlamentarzysta postanowił oficjalnie odnieść się do krążących w przestrzeni publicznej informacji. Marcin Porzucek wykorzystał do tego platformę Twitter, gdzie wyjaśnił powody swojego zachowania i wyraził głęboką skruchę. „Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło" – napisał polityk.