Marta Nawrocka porównana do znanej postaci. Zaskakująca opinia politolożki

Spis treści Marta Nawrocka jak Maria Kaczyńska? Ekspertka nie ma wątpliwości

Obecna pierwsza dama świadomie kreuje swój wizerunek, stawiając na aktywność i wyraźnie odcinając się od stylu Agaty Kornhauser-Dudy. Jej przekaz opiera się na tradycyjnych wartościach i bliskości z obywatelami, a regularne korzystanie z mediów społecznościowych tylko wzmacnia pozytywny odbiór społeczny.

Marta Nawrocka nie zwalnia tempa. Żona prezydenta prowadzi fundację i chętnie spotyka się z rodakami, a także regularnie towarzyszy mężowi podczas oficjalnych wydarzeń w kraju i za granicą. Jej roczną działalność w Pałacu Prezydenckim przeanalizowała w rozmowie z Wirtualną Polską politolożka, dr Magdalena Nowak-Paralusz.

Widać wyraźnie, że jego żona skutecznie spełnia tę rolę. Wspiera go w sposób niezwykle strategiczny i przemyślany. Marta Nawrocka świadomie staje się przeciwwagą dla Agaty Kornhauser-Dudy, promując model pierwszej damy wyraźnie odmienny od tego, który przez ostatnią dekadę budził kontrowersje. Komunikacja wizerunkowa Marty Nawrockiej opiera się na kilku kodach: matki, żony i osoby bliskiej "zwykłym ludziom". Kreuje się na opiekunkę spraw społecznych i – co ważne dla wielu wyborców – reprezentantkę tradycyjnej wspólnoty narodowej

Zdaniem specjalistki żona Karola Nawrockiego stroni od ostrych konfliktów światopoglądowych, ale jednocześnie subtelnie wspiera polityczną wizję swojego męża. Dr Nowak-Paralusz zauważyła, że obecna prezydentowa wykazuje znacznie większe zaangażowanie niż jej poprzedniczka, a w swoim działaniu przypomina nieco Marię Kaczyńską.

Marta Nawrocka pokazuje kobiecą sprawczość w konserwatywnych ramach. Pod wieloma względami przypomina Marię Kaczyńską, zakorzenioną we wspólnotowych wartościach, nieograniczającą się do roli ozdoby, choć mówi znacznie więcej i sprawniej korzysta z nowych kanałów dotarcia takich jak Instagram czy Facebook. Nie jest wyłącznie "ozdobą" u boku męża

W podsumowaniu pierwszego roku urzędowania Marty Nawrockiej politolożka wskazała na jej silną pozycję w oczach opinii publicznej. Zbudowała ona swój kapitał na aktywności, stając się naturalnym przeciwieństwem milczącej zazwyczaj Agaty Kornhauser-Dudy, choć to nie jest jej jedyny atut wizerunkowy.

Społeczeństwo wydaje się odbierać ją pozytywnie, głównie dlatego, że stała się wyczekiwaną przeciwwagą dla Agaty Kornhauser-Dudy. Buduje swój kapitał częściowo na kontraście do milczenia poprzedniczki, choć to nie jedyne źródło jej wizerunkowej siły