Podwojenie kwoty wolnej od podatku to nawet 3600 zł zysku dla seniorów

Ewentualne podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tysięcy złotych nie wpłynie na sytuację osób pobierających najniższe świadczenia. Emeryci z tej grupy już teraz nie odprowadzają podatku dochodowego, ponieważ ich roczne dochody mieszczą się w aktualnym limicie 30 tysięcy złotych. Z kolei minimalne korzyści z nowej regulacji odczują ci, których świadczenia przekraczają 2500 złotych miesięcznie. Dopiero przy wyższych kwotach, sięgających od 3000 do 4000 zł, oszczędności będą odczuwalne, wynosząc kilkaset złotych w skali roku. Zdecydowanie najwięcej zyskają seniorzy o najwyższych dochodach. Wynika to z faktu, że znaczna część ich emerytury podlega opodatkowaniu, a wyższy limit zwolnienia może obniżyć ich zobowiązania wobec fiskusa nawet o blisko 300 zł rocznie.

Wyższa kwota wolna to wyższa emerytura

Minister finansów, 45-letni Andrzej Domański, poinformował, że w jego resorcie trwają prace analityczne nad ewentualnym podwojeniem kwoty wolnej od podatku, która mogłaby wzrosnąć z 30 do 60 tysięcy złotych. Wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby niezwykle korzystne dla emerytów pobierających świadczenia średnie i wysokie. Dzięki wyższej uldze w ich portfelach mogłoby zostawać dodatkowe 300 złotych miesięcznie, co rocznie przełożyłoby się na oszczędność rzędu 3600 złotych.

Obecnie obowiązujący limit w wysokości 30 tysięcy złotych został wdrożony kilka lat temu jako jeden z elementów programu Polski Ład. To rozwiązanie pozwoliło wielu obywatelom, w tym osobom pobierającym emerytury minimalne lub nieznacznie je przekraczające, na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego lub jego znaczące obniżenie. W kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska obiecywała podniesienie tej kwoty do 60 tysięcy złotych, jednak po objęciu rządów i ocenie kondycji budżetu państwa projekt został odłożony w czasie. Mimo to, obecnie trwają prace nad wdrożeniem tej obietnicy w życie, co potwierdził sam minister. Wypowiadając się na antenie stacji TVN24, Domański zadeklarował: „Resort pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku”.

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Emeryci mogą zyskać 300 zł każdego miesiąca

Kto z grona seniorów odczuje pozytywne skutki podniesienia kwoty wolnej od podatku? Analizy wskazują, że zwiększenie limitu z 30 do 60 tysięcy złotych przełoży się na realne korzyści finansowe wyłącznie w przypadku osób otrzymujących wyższe emerytury. Dla seniorów z dochodami do około 2400 zł miesięcznie zmiana ta będzie całkowicie neutralna, gdyż już dziś nie płacą oni podatku dochodowego. Niewielkie zyski zanotują osoby ze świadczeniami przekraczającymi 2500 zł. Znaczącą różnicę odczują natomiast emeryci pobierający od 3000 do 4000 zł i więcej, gdyż w ich przypadku oszczędności mogą sięgnąć około 300 zł rocznie. Zasada jest prosta: im wyższa emerytura, tym większa jej część podlega opodatkowaniu, dlatego podwojenie kwoty wolnej najbardziej obniży podatki najbogatszym seniorom. Podsumowując, nowa regulacja nie zmieni nic dla najuboższych emerytów, będzie niemal niezauważalna dla osób ze średnimi dochodami, a dla najbogatszych okaże się bardzo korzystna.

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