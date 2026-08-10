Ekspert ocenił okulary Marka Suskiego i Jacka Kurskiego. "Zestawione z garniturem tworzą sprzeczność"

Niegdyś „szybkie okulary” cieszyły się ogromną popularnością, i choć ich złota era dawno przeminęła, wciąż znajdują wiernych fanów. W niektórych środowiskach wracają do łask, nawiązując do sportowego stylu, estetyki lat 90. oraz kultowego „Matrixa”, stając się hitem mody ulicznej i festiwalowej.

Właśnie w takim modelu przeciwsłonecznym pokazał się ostatnio Marek Suski. Polityk udzielił wywiadu telewizji TVN24, a jego nietypowy dodatek szybko przykuł uwagę internautów. Łukasz Podliński, ekspert zajmujący się męskim wizerunkiem, postanowił przeanalizować ten wybór. Nie ukrywał swojego krytycznego zdania na temat tego fasonu.

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Nie wiem, czy panowie inspirowali się filmem "Matrix", a być może po pracy walczą z kosmitami, ale musimy popracować nad wyborem okularów

Specjalista zaznaczył, że tego typu okulary sprawdzają się wyłącznie w połączeniu ze sportowym ubiorem. Zestawienie ich z eleganckim garniturem uznał za kategoryczny błąd wizerunkowy.

Mechanizm jest prosty. Sportowe oprawki projektuje się pod ruch i osłonę, nie pod elegancję. Mają zwiększoną krzywiznę soczewki (tzw. wrap), gumowane noski, grube zauszniki i często półprzezroczysty, techniczny materiał. Każdy z tych elementów niesie komunikat „aktywność fizyczna”. Zestawiony z granatowym garniturem i dopiętą koszulą tworzy sprzeczność, którą rozmówca wychwytuje szybciej, niż zdąży ocenić krój marynarki

Podliński wytłumaczył, że kluczowe znaczenie ma umiejscowienie oprawek. Jak podkreślił, znajdują się one na linii wzroku, czyli w miejscu, gdzie najczęściej skupia się uwaga rozmówcy. Nieodpowiedni dobór oprawek psuje efekt całej stylizacji, niezależnie od tego, jak starannie dobrano resztę garderoby.

Ekspert dodał również, że przy wyborze okularów należy kierować się kształtem twarzy. Zasada jest prosta: oprawki powinny kontrastować z rysami, zamiast je podkreślać. Okrągła twarz zyskuje przy kanciastych modelach, natomiast kwadratowa wymaga złagodzenia zaokrąglonymi fasonami. Choć wydaje się to oczywiste, rzeczywistość często pokazuje co innego.