Włodzimierz Czarzasty spotkał się z szefem parlamentu Ukrainy. Marszałek Sejmu ma jasny apel

Włodzimierz Czarzasty odbył rozmowę z Rusłanem Stefanczukiem

W poniedziałek, 10 sierpnia, w małopolskiej Szczawnicy doszło do zaplanowanej wcześniej przez Kancelarię Sejmu wizyty politycznej. Podczas tego wydarzenia Włodzimierz Czarzasty usiadł do stołu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłanem Stefanczukiem, aby przedyskutować kluczowe kwestie.

Podczas dyskusji skupiono się przede wszystkim na bieżących, skomplikowanych relacjach dwustronnych. W trakcie spotkania z mediami polski polityk stanowczo zaznaczył, że nawet w obliczu politycznych zgrzytów parlamenty obu państw muszą bezwzględnie ze sobą współpracować, wymieniając informacje na najwyższym szczeblu.

– Uważamy, że musi być kanał komunikacji między parlamentem ukraińskim i parlamentem polskim i że nie ma takiej sytuacji złej, z której by nie było wyjścia, że trzeba wzajemne zaufanie odbudować, a nie budować nienawiści na tej sytuacji, która miała miejsce – stwierdził marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu apeluje o spokój między narodami

Szef Lewicy zauważył wyraźne pogorszenie klimatu społecznego i narastającą niechęć wśród niektórych grup obywateli. Jego zdaniem dyplomatyczne zatargi władz nie mają prawa rujnować zwykłych, międzyludzkich kontaktów pomiędzy sąsiadującymi ze sobą narodami i niszczyć budowanych latami więzi.

– Różnie mogą wyglądać stosunki polityczne między Polską a Ukrainą, różnie mogą się układać sprawy między prezydentami, premierami, politykami. Ale jest w tym wszystkim serce, humanizm, dzieci, są w tym wszystkim ludzie. I wszystko to, co musimy zrobić, to to, żeby nie przenosić sporów politycznych na ludzi. Żeby nie zdarzało się tak, że ludzie się opluwają na ulicy, że ludzie, którzy się kochali 4 lata temu, w tej chwili, po 4 latach w Polsce, się kłócą, Polacy i Ukraińcy, Ukraińcy i Polacy. To do niczego dobrego nie doprowadzi – mówił.

Wizyta zorganizowana na południu Polski niosła ze sobą dodatkowy, bardzo ważny wymiar społeczny. Mianowicie obaj politycy odwiedzili w Szczawnicy najmłodszych uchodźców wojennych, którzy spędzają w naszym kraju wakacyjny czas, próbując odetchnąć i zapomnieć o dramatycznych przejściach.

Włodzimierz Czarzasty ostro o konfliktach na ulicach

Lider Nowej Lewicy wyraził kategoryczny sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji w codziennym życiu społecznym. Stanowczo podkreślił, że negatywne i wrogie zachowania są absolutnie niedopuszczalne, niezależnie od tego, jakiej narodowości jest sprawca wywołujący konflikt.

– Potępiam wszystkie złe zachowania zarówno ze strony Polaków w stosunku do Ukraińców, jak i Ukraińców w stosunku do Polaków. Bo te złe rzeczy się po prostu w Polsce zdarzają i właśnie takie inicjatywy i spotkania są początkiem odrabiania tego, co straciliśmy. Jestem przekonany, że nie bezpowrotnie – powiedział Czarzasty.

To kolejne publiczne wystąpienie czołowego polityka, w którym nawołuje do uspokojenia nastrojów na linii Kijów-Warszawa. Już pod koniec czerwca sugerował wręcz potrzebę całkowitego „resetu” we wzajemnych relacjach, zaznaczając jednak wyraźnie, że musi się to odbyć z pełnym poszanowaniem polskiej dumy oraz honoru.

W minionych miesiącach wielokrotnie powtarzał, że silny sojusz z sąsiadem ze wschodu absolutnie leży w naszym interesie narodowym. Jednakże nie unikał przy tym gorzkich uwag pod adresem strony ukraińskiej w drażliwych kwestiach, zwłaszcza tych dotyczących wspólnej, bardzo skomplikowanej przeszłości obu państw.

Poniżej zamieszczamy pamiątkową galerię fotograficzną z oficjalnego wyjazdu na południe kraju. Zachęcamy do prześledzenia materiału, by zobaczyć dzień z życia marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.

Polski polityk spotkał się z szefem Rady Najwyższej Ukrainy, by dogłębnie przedyskutować skomplikowaną sytuację dyplomatyczną na linii Warszawa-Kijów .

. Szef Lewicy wezwał do natychmiastowej naprawy dobrych stosunków, stanowczo ostrzegając przed wciąganiem społeczeństwa w toczące się na górze polityczne awantury .

. Dowiedz się z naszego tekstu, dlaczego marszałek dostrzega pilną potrzebę radykalnego „resetu” i w jaki sposób radzi budować mosty porozumienia na nowo.

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MORAWIECKI JEST CHORY NA WŁADZĘ?