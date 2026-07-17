Paweł Śliz miał wypadek na hulajnodze. Poseł Polski 2050 w Sejmie z ręką na temblaku

Nieobecność Pawła Śliza w Radiu ZET i opóźnienie w Sejmie

Piątkowy poranek miał być dla Pawła Śliza, posła z ramienia Polski 2050, bardzo pracowity. Oczekiwano go w studiu Radia ZET, jednak polityk nie dotarł na wywiad. Nie stawił się również punktualnie w budynku parlamentu, gdzie planowano jego wystąpienie w sprawie nowelizacji Prawa o adwokaturze. Zamiast niego, głos zabrał prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Poranny pośpiech i hulajnoga to czasami dość bolesne połączenie. Nic poważnego mi nie jest. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i słowa troski. Uważajcie na siebie!— Paweł Śliz (@SlizPawel) July 17, 2026

Włodzimierz Czarzasty o wypadku i pobycie w szpitalu Pawła Śliza

Włodzimierz Czarzasty poinformował zgromadzonych na sali plenarnej o konieczności zmiany harmonogramu. Zaznaczył, że debata nad sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbędzie się później. Tłumaczył to nagłą sytuacją zdrowotną posła sprawozdawcy, który zmuszony był udać się po pomoc medyczną.

„Przyczyna jest następująca. Sprawozdawca uległ wypadkowi, jest w tej chwili w szpitalu”

Wypadek na hulajnodze posła Polski 2050. Lewa ręka na temblaku

Ostatecznie Paweł Śliz dotarł na Wiejską, mając lewą rękę unieruchomioną na temblaku. Sam zainteresowany uspokoił opinię publiczną za pośrednictwem platformy X. Wytłumaczył, że uraz jest wynikiem jazdy na hulajnodze w połączeniu z pośpiechem. Podziękował również za liczne słowa wsparcia i zaapelował o ostrożność.

„Poranny pośpiech i hulajnoga to czasami dość bolesne połączenie. Nic poważnego mi nie jest. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i słowa troski. Uważajcie na siebie!”

Kim jest Paweł Śliz? Zasiada w Sejmie po raz pierwszy

Paweł Śliz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, debiutuje w roli parlamentarzysty w obecnej kadencji Sejmu. Mandat zdobył startując z list Polski 2050 w ubiegłorocznych wyborach. Polityk, który angażował się wcześniej w wolontariat dla Fundacji „Mam Marzenie”, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Jego hobby to narciarstwo oraz kulinaria, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni z Półwyspu Apenińskiego.