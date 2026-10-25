Finałowa gala drugiej edycji Science & Technology Film Festival miała miejsce 24 października w Krakowskim Parku Technologicznym. W wydarzeniu wzięła udział Paulina Kosiniak-Kamysz. Żona wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawiła się na scenie, aby wręczyć Grand Prix całego festiwalu.

Statuetka wędrowała w ręce autorów obrazu „Marzycielki” („Rule Breakers”), wyreżyserowanego przez Billa Guttentaga, twórcę nagradzanego dwiema statuetkami Amerykańskiej Akademii Filmowej. Film ten to oparta na faktach opowieść o dziewczętach z Afganistanu, które realizują swoje cele na przekór gigantycznym barierom.

Obecność Pauliny Kosiniak-Kamysz została uchwycona przez fotoreporterów. Sama uroczystość w Krakowie przyciągnęła liczne grono ekspertów od nauki i filmu. Wyróżniono na niej dzieła traktujące m.in. o sztucznej inteligencji, innowacyjnych technologiach i misjach w kosmos.

Paulina Kosiniak-Kamysz wręczyła nagrodę „Marzycielkom”

Produkcja „Marzycielki”, nagrodzona Grand Prix przez Paulinę Kosiniak-Kamysz, okazała się niekwestionowanym zwycięzcą festiwalu. Dzieło zyskało także tytuł najlepszego długometrażowego filmu fabularnego. Przedstawia ono historię Afghan Dreamers – pierwszego kobiecego zespołu z Afganistanu zajmującego się robotyką. Członkinie tej grupy walczą z presją społeczeństwa i zagrożeniem ze strony talibów w drodze do międzynarodowych mistrzostw. Obraz pokazuje, jak za sprawą konstruowania robotów młode inżynierki dążą do niezależności.

Jury wyróżniło też dokumentalny obraz „Songs of Apollo” autorstwa Kevina White’a, który zadebiutował na świecie właśnie podczas imprezy w Krakowie. Ta produkcja obrazuje ludzkie oblicze kosmicznych lotów na Srebrny Glob, opowiadając o muzyce, która towarzyszyła astronautom.

Tytuł najlepszego krótkiego dokumentu przypadł filmowi „Loneliness 2.0” wyreżyserowanemu przez Katarzynę Lazzeri. Obraz ten zgłębia losy kobiety budującej głęboką relację z chatbotem. Film skłania do przemyśleń nad poszukiwaniem bliskości we współczesnym świecie.

48 obrazów i unikatowe statuetki w Krakowie

Krakowski Science & Technology Film Festival gościł w tym roku produkcje z wielu krajów. Widzowie mogli obejrzeć w sumie 48 dzieł, w tym pięć, które miały swoje premiery światowe i piętnaście europejskich. Oprócz tradycyjnych fabuł i filmów dokumentalnych na widzów czekały także animacje i kino eksperymentalne.

Polscy twórcy także zanotowali osiągnięcia. Najwyższe laury dla polskiego obrazu powędrowały do produkcji „Weird to Be Human” autorstwa Jana Grabowskiego. Jej fabuła zabiera widzów w przyszłość, do roku 2194, gdzie umysł ludzki bywa przenoszony między światem cyfrowym a fizycznym. Statuetkę za najlepszą animację wywalczył natomiast Michał Gątarek za ręcznie malowany obraz „First!” o bohaterze śniącym o locie na Księżyc.

Na uwagę zasługiwały same festiwalowe nagrody. Projekty statuetek opracował dr Stanisław Juszczak reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych z Krakowa. Zostały one zrobione z użyciem ponad 10 kilometrów światłowodów. Taka budowa sprawia, że wiązki światła łączą symbolicznie światy realny oraz ten cyfrowy.

Festiwal filmowy planuje przenieść się do Włoch

Sobotnia uroczystość stała się też miejscem deklaracji odnośnie ekspansji festiwalu. Z Krakowa i Wiednia część eventu zawędruje w 2027 r. wprost na Sycylię, do miasteczka Palazzolo Acreide.

Tymi planami podzieliła się obecna w Małopolsce Nadia Spada, pełniąca funkcję wiceburmistrzyni tej sycylijskiej miejscowości w obszarze kultury. W programie we Włoszech znajdą się seanse filmów tak polskich, jak i włoskich, panele o nowinkach technicznych w branży i inicjatywy nakierowane na szkoły z tamtego regionu.

Na zakończenie wydarzenia twórcy przypomnieli o wyjątkowym jubileuszu. Punktualnie 80 lat wcześniej, 24 października 1946 roku, po raz pierwszy sfotografowano ziemski glob z kosmosu. Wydarzenie to uczczono stosownym materiałem multimedialnym.

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