Według najnowszego badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS, szef rządu Donald Tusk pokonuje w zestawieniu liderów obozów politycznych Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zyskał przychylność 42 proc. badanych. Na szefa Prawa i Sprawiedliwości wskazało z kolei 28,6 proc. respondentów. Tusk może liczyć na prawie stuprocentowe poparcie wśród osób głosujących na koalicję rządzącą, co umacnia jego wizerunek. Wyniki pokazują, dlaczego lider opozycji ma problem z zebraniem tak mocnego mandatu, nawet wśród sympatyków swojego środowiska politycznego.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński stanowią główne osie polskiego sporu politycznego od kilkunastu lat. Obecnie obaj szefowie wielkich partii zostali ocenieni przez obywateli. W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, zapytano ankietowanych o wskazanie tego polityka, który lepiej zarządza własnym zapleczem partyjnym.

Wynik starcia był jednoznaczny i faworyzuje Donalda Tuska, którego wytypowało 42 proc. uczestników badania, w porównaniu do 28,6 proc., które opowiedziało się za Jarosławem Kaczyńskim. Szef KO prowadzi więc przewagą 13,4 punktu procentowego nad rywalem.

Dominację premiera potwierdzają także odpowiedzi zdecydowanych zwolenników. Niemal jedna trzecia ankietowanych (27,7 proc.) stanowczo postawiła na Tuska, a dodatkowe 14,3 proc. wskazało opcję „raczej Donald Tusk”. W przypadku prezesa PiS było to zaledwie odpowiednio 15 proc. i 13,6 proc.

Jednocześnie duża grupa, blisko 30 proc. (dokładnie 29,4 proc.), nie umiała rozstrzygnąć tego sporu, wskazując na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. To świadczy o znaczącym udziale obywateli, którzy unikają jednoznacznych opinii w kwestii przywództwa w obu obozach.

Tusk dominuje wśród wyborców koalicji rządzącej

Najmocniejszy kontrast zarysowuje się w odniesieniu do elektoratu. Osoby popierające ugrupowania obecnej koalicji zdecydowanie stoją za Tuskiem – wybiera go aż 87 proc. badanych w tej grupie. Wśród tych samych wyborców zaledwie 3 proc. oceniło lepiej Kaczyńskiego, a 10 proc. powstrzymało się od głosu. W świetle tych danych premier Tusk dysponuje niepodważalnym autorytetem w środowisku swoich sympatyków. Rezultat ten wyraźnie odstaje od poparcia w pozostałych elektoratach.

Sytuacja w kręgach opozycyjnych jest odmienna. Chociaż liderem zestawienia po tej stronie sceny politycznej jest Jarosław Kaczyński, to poparcie dla niego nie dorównuje skali poparcia, jakim cieszy się Donald Tusk wśród swoich wyborców.

Zaskakujące wyniki prezesa PiS i wyborców Konfederacji

Zwolennicy ugrupowań opozycyjnych w 55 proc. przypadków uznali Jarosława Kaczyńskiego za sprawniejszego przywódcę. Donald Tusk przekonał w tej grupie 18 proc., a 27 proc. respondentów pozostało przy braku opinii. Interesująco wyglądają statystyki odnoszące się do elektoratu Konfederacji. Wśród jej sympatyków prezes PiS zebrał 52 proc. poparcia, podczas gdy premier otrzymał 14 proc. Z kolei 34 proc. osób w tej grupie wolało nie wskazywać żadnego lidera.

Mimo przewagi Kaczyńskiego wśród zwolenników Konfederacji, spora część nie wykazuje entuzjazmu wobec żadnego z głównych polityków. Warto zauważyć, że pytanie odnosiło się wyłącznie do oceny przywództwa, a nie chęci głosowania na konkretną partię polityczną.

Sondaż odsłania polityczne pęknięcia

Grupa ankietowanych nieidentyfikujących się jednoznacznie z żadnym obozem jest mocno zdystansowana. Aż 58 proc. niezdecydowanych wyborców wstrzymało się od głosu. W tym segmencie Donald Tusk zyskał 28 proc. uznania, a Jarosław Kaczyński jedynie 14 proc.

Z badania można wyciągnąć kluczowe wnioski: Tusk dominuje w bezpośrednim zestawieniu z Kaczyńskim, a notowania obu liderów mocno różnią się w zależności od sympatii partyjnych. Szef KO jest niekwestionowanym liderem dla swoich wyborców, podczas gdy Kaczyński nie zyskuje tak zdecydowanego poparcia, nawet wśród zwolenników opozycji.

Badanie sondażowe United Surveys by IBRiS zrealizowano na zlecenie Wirtualnej Polski. Odbyło się ono w dniach 16–18 października 2026 roku na 1000-osobowej próbie dorosłych Polaków. W sondażu wykorzystano techniki badawcze CAWI i CATI. Margines błędu w przypadku tego badania oszacowano na poziomie 3 punktów procentowych przy 95-proc. przedziale ufności.

Złoty Laur 2026 - Hubert Biskupski