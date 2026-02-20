Odzież "Nowrocky" pod lupą policji. Kontrowersje wokół symbolu na metkach

Policja w Gdańsku prowadzi czynności sprawdzające dotyczące marki "Nowrocky", kojarzonej z Karolem Nawrockim.

Główny zarzut dotyczy przedwczesnego używania symbolu ®, który sugeruje, że znak towarowy jest już prawnie chroniony.

Za wprowadzanie konsumentów w błąd grożą konsekwencje finansowe, choć prezydent zapewnia, że odzież była jedynie pożyczona.

Wyjaśniamy, dlaczego litera "R" w kółku ma tak duże znaczenie prawne i co grozi za jej bezprawne użycie.

Śledczy badają zgłoszenie o wykroczeniu

Sprawa zyskała formalny bieg i trafiła na biurka gdańskich policjantów, według ustaleń trójmiejskiej "Gazety Wyborczej". Oficer prasowy tamtejszej komendy, Mariusz Chrzanowski, potwierdził wpłynięcie zawiadomienia do wydziału zajmującego się wykroczeniami. Postępowanie dotyczy potencjalnego naruszenia przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Funkcjonariusze weryfikują obecnie, czy doszło do złamania prawa poprzez nieuprawnione oznaczenie towarów. Kluczowym punktem dochodzenia jest artykuł 308, który precyzuje odpowiedzialność karną w takich przypadkach.

„Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny” - brzmi treść przepisu.

Prawne znaczenie symbolu ®

Całe zamieszanie wokół marki "Nowrocky" opiera się na specyfice małego symbolu graficznego, którego użycie jest ściśle regulowane. Dlaczego jego obecność na metkach jest tak istotna?

Skrót ® wywodzi się od angielskiego słowa „registered” i potwierdza fakt rejestracji znaku.

Jego obecność to sygnał, że dany znak przeszedł procedurę w Urzędzie Patentowym i korzysta z pełnej ochrony prawnej.

Właściciel takiego znaku zyskuje wyłączność na jego komercyjne wykorzystanie w określonym obszarze.

Posługiwanie się tym oznaczeniem bez stosownych uprawnień jest traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Jak donosi trójmiejska „Gazeta Wyborcza”, formalna procedura rejestracji znaku "Nowrocky" nie została jeszcze zakończona.

Procedura w Urzędzie Patentowym w toku

Z oficjalnych rejestrów Urzędu Patentowego RP wynika, że wniosek o ochronę znaku wpłynął 5 listopada 2024 roku, a jego autorką jest Nina Nawrocka, siostra prezydenta. Obecnie sprawa znajduje się na etapie okresu sprzeciwowego, który potrwa do 23 marca 2025 roku. Jest to czas, w którym inne podmioty mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia. Dopiero po pomyślnym zamknięciu tego etapu i uregulowaniu płatności marka zyska prawo do legalnego posługiwania się symbolem ®. Do tego momentu nanoszenie charakterystycznego znaczka na produkty jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienia Karola Nawrockiego

Temat stał się medialny głównie ze względu na osobę Karola Nawrockiego, który wielokrotnie pokazywał się publicznie w odzieży tej marki. Zdjęcia w bluzach z logo firmy zrobiono mu między innymi podczas zawodów w skokach narciarskich w Zakopanem oraz w trakcie wizyty u olimpijczyków. Fotografie te były również widoczne w jego kanałach społecznościowych. W rozmowie z Polsat News prezydent stanowczo odciął się od zarzutów, zaprzeczając jakimkolwiek powiązaniom finansowym z firmą. Wyjaśnił, że ubrania pożyczał od zaprzyjaźnionego fotografa, a działania jego siostry miały na celu jedynie zabezpieczenie wizerunku.

Decyzja o rejestracji miała na celu „zapobieżenie wykorzystaniu znaku w kontekstach, z którymi nie chciałby być utożsamiany jako prezydent” - tłumaczył Karol Nawrocki.

Wkrótce po nagłośnieniu sprawy przez media podjęto kroki wizerunkowe. Z oficjalnej witryny internetowej marki oraz jej profili w mediach społecznościowych usunięto fotografie produktów, na których widoczny był sporny symbol.

