Marta Nawrocka na obchodach 11 listopada. Projektant mody ocenia jej stylizacje

Podczas państwowych uroczystości zorganizowanych 11 listopada dużą uwagę przykuwał strój Marty Nawrockiej. Małżonka prezydenta była obecna między innymi w trakcie głównych obchodów na warszawskim Placu Piłsudskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart.

Małżonka prezydenta zdecydowała się na klasyczny wariant i założyła szary, delikatnie rozkloszowany płaszcz wyposażony w szeroki pas oraz rozszerzane rękawy. Za projekt odpowiada gdańska pracownia Jarosława Konaszewskiego współpracującego z parą prezydencką przy oficjalnych ubiorach. Ten sam mistrz krawiectwa uszył wcześniej dla Nawrockiej garnitur na wieczór wyborczy jej męża.

Poproszony o komentarz ekspert modowy Daniel Jacob Dali ocenił, że zestawienie szarego płaszcza z czarnymi dodatkami było idealnym wyborem. Projektant zwrócił uwagę na to, że wyjątkowego wyrazu całej kompozycji nadała opaska.

„Marta Nawrocka podczas obchodów 11 listopada wyglądała, jak połączenie Audrey Hepburn i Carli Bruni. Szary, perfekcyjnie skrojony płaszcz, długie skórzane rękawiczki i czarny golf stworzyły sylwetkę rodem z filmu o paryskiej elegancji. Ale to czarna opaska na włosach przyciąga uwagę najbardziej – konsekwentnie staje się jej modowym podpisem. Bez logotypów, bez ostentacyjnego luksusu, za to z wyrazistym stylem. Warszawa zyskała własną ikonę paryskiego szyku” - ocenia ekspert.

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Po zakończeniu głównych obchodów w Pałacu Prezydenckim odbyło się zorganizowane przez parę prezydencką przyjęcie dla gości, wśród których znaleźli się kombatanci. Marta Nawrocka wybrała na tę część dnia czarny komplet składający się ze spódnicy i żakietu z falbanami, co według projektanta przypominało kreacje z domu mody Diora.

„Ta stylizacja to czyste haute couture w duchu Diora! Marta Nawrocka w czarnej kreacji z rzeźbiarskimi falbanami, wyraźnie zaznaczoną talią i spektakularnie rozkloszowaną spódnicą wyglądała, jak żywcem przeniesiona z paryskiego atelier. To ukłon w stronę kultowego New Look Christiana Diora. To kobiecości, architektura formy i ponadczasowa elegancja. Pierwsza dama udowadnia, że wielka moda nie potrzebuje krzykliwych kolorów, by zrobić spektakularne wrażenie” - przyznał Dali.