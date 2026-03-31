Nowy sondaż poparcia partii politycznych. Lider rankingu wyraźnie odskakuje opozycji

• Najnowsze badanie pracowni IBRiS zrealizowane w dniach 27-28 marca dla dziennika Rzeczpospolita wskazuje, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 32,4 procent głosów, co oznacza wyraźną poprawę notowań o 2,3 punktu procentowego.

• Zestawienie pokazuje również umocnienie pozycji głównej partii opozycyjnej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 procent zyskało 2,4 punktu procentowego, podczas gdy trzecia siła polityczna, czyli Konfederacja, zgromadziła 13,4 procent wskazań.

• Formacja lewicowa przeskoczyła na czwartą lokatę, uzyskując 7,9 procent poparcia, spychając tym samym Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna na piąte miejsce z wynikiem 7,5 procent, co stanowi zauważalny spadek o 1,7 punktu procentowego.

Wtorkowe wydanie gazety z 31 marca prezentuje dane, z których wynika, że wszystkie formacje tworzące obecny obóz władzy mogą pochwalić się minimalnymi wzrostami zaufania społecznego. Sondaż zamówiony przez redakcję ujawnia jednocześnie lepsze notowania partii opozycyjnej oraz wyraźne straty po stronie polityków Grzegorza Brauna. Jak relacjonuje dziennik Rzeczpospolita, sytuacja u samego szczytu zestawienia uległa wyraźnemu wzmocnieniu na korzyść lidera.

- Koalicja Obywatelska w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzonym w dniach 27-28 marca zanotowała skok o 2,3 punkty procentowe względem poprzedniego naszego sondażu z końca lutego – i z wynikiem 32,4 proc. przewodzi partyjnej stawce - zauważono.

Gazeta podkreśla jednocześnie w swoich wnioskach, że wśród pozostałych ugrupowań tworzących obecną koalicję rządzącą również widać delikatne przetasowania. Lewica zdołała poprawić swój poprzedni rezultat o 1,1 punktu procentowego, co ostatecznie pozwoliło jej awansować na czwartą pozycję w ogólnym rankingu poparcia z wynikiem 7,9 procent. Dziennikarze Rzeczpospolitej dodają w swojej analizie kolejną obserwację na temat formacji znajdujących się w ogonie zestawienia.

- PSL nadal wisi pod progiem, ale poprawiło wynik z 4,2 proc. na 4,5 proc. poparcia. Nawet Polska 2025 zaliczyła progres, choć całe jej poparcie znajduje się w granicach błędu statystycznego - napisano.

Obserwatorzy sceny politycznej zauważają bardzo stabilne poparcie na zapleczu lidera, gdzie ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości twardo utrzymuje drugą lokatę ze swoimi 24,5 procentami. Trzecia siła w zestawieniu, reprezentowana przez ogół Konfederacji, zajmuje ostatnie miejsce na podium z wynikiem 13,4 procent poparcia. Rzeczpospolita podsumowuje również bezpośrednią rywalizację w środku stawki. - Za to pod Lewicę na piąte miejsce spadła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,5 proc.) - napisano w gazecie.

Sondaż poparcia po decyzji PiS i zamieszaniu wokół cen na stacjach

Analizując szczegółowo dynamikę zmian preferencji wyborczych, dziennikarze Rzeczpospolitej akcentują wyraźny trend wzrostowy Prawa i Sprawiedliwości, które w odniesieniu do pomiarów z przełomu lutego i marca zyskało 2,4 punktu procentowego. Zupełnie odmienna tendencja dotknęła formację Konfederacji Korony Polskiej, która w analogicznym czasie między 27 a 28 lutego musiała pogodzić się z bolesną utratą 1,7 punktu procentowego.

Pracownia IBRiS zebrała dane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1067 osób dokładnie między 27 a 28 marca 2026 roku. Badanie nastrojów społecznych zbiegło się w czasie z burzliwymi dyskusjami o kosztach paliwa, reakcjami gabinetu na tę trudną sytuację gospodarczą, a także publicznym ogłoszeniem Przemysława Czarnka jako oficjalnego kandydata na szefa rządu z ramienia największej partii opozycyjnej. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem obywatele ruszą do urn wybierać posłów i senatorów dopiero w 2027 roku.

