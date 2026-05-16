Ekstraklasa piłkarska. Lech Poznań mistrzem, ale kogo pożegnał Radom?

Lech Poznań zapewnia sobie mistrzostwo

Lech Poznań zwyciężył Radomiak Radom 3:1 (1:2) w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Dzięki temu triumfowi "Kolejorz" obronił mistrzowski tytuł, zdobywając go po raz dziesiąty w historii klubu. Zapewnienie sobie trofeum już w sobotę było możliwe tylko dzięki zwycięstwu w Radomiu, co eliminowało potrzebę oczekiwania na wyniki innych spotkań.

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy, którzy szybko objęli prowadzenie. Radomiak Radom nie zamierzał ułatwiać rywalom zdobycia tytułu, co zapewniło kibicom wiele emocji od pierwszych minut. Wynik otworzył Jan Grzesik, sprawiając, że Lech musiał gonić rezultat.

Pożegnanie kapitana Leandro z Radomiakiem

Mecz z Lechem Poznań był ostatnim w karierze kapitana Radomiaka, Leandro. Brazylijski napastnik dołączył do zespołu 14 lat temu, gdy klub rywalizował w trzeciej lidze, czwartym poziomie rozgrywkowym. W barwach Radomiaka rozegrał 376 meczów, strzelając 121 goli, co czyni go prawdziwą legendą.

W dziewiątej minucie spotkania, odpowiadającej numerowi jego koszulki, Leandro z łzami w oczach opuścił boisko. Obie drużyny utworzyły szpaler, a kibice skandowali jego nazwisko, żegnając swojego bohatera. Klub poinformował również, że numer dziewięć został zastrzeżony na jego cześć.

Błyskawiczna odpowiedź Lecha i prowadzenie

Po krótkiej przerwie na pożegnanie legendy, lechici wzięli się do odrabiania strat. Kapitalnym dośrodkowaniem popisał się Luis Palma, a Mikael Ishak, pomimo asysty dwóch obrońców, wykorzystał sytuację w powietrzu i głową pokonał Filipa Majchrowicza, wyrównując wynik na 1:1.

Goście poszli za ciosem i sześć minut później objęli prowadzenie. Ponownie Luis Palma odegrał kluczową rolę, obsłużony przez Leo Bengtssona. Honduranin w sytuacji sam na sam nie dał szans golkiperowi Radomiaka, dając Kolejorzowi cenne prowadzenie przed przerwą.

Decydujące trafienie i kontrola Lecha

W drugiej połowie meczu Lech powiększył swoją przewagę. Patrik Walemark rozegrał piłkę na jeden kontakt z Mikaelem Ishakiem, a następnie celnym uderzeniem w długi róg zmusił Majchrowicza do kapitulacji. Było to pierwsze trafienie szwedzkiego pomocnika w tym sezonie, co dodało mu radości.

Przy dwubramkowym prowadzeniu lechici na moment oddali inicjatywę rywalom, skupiając się na kontrolowaniu tempa gry. Trener Niels Frederiksen wprowadzał rezerwowych, umiejętnie zarządzając składem. Ostatecznie Radomiak nie był w stanie zagrozić wynikowi, a Lech świętował obronę tytułu, gdy sędzia Karol Arys zakończył mecz.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.