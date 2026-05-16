Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. Jak Kolejorz przypieczętował dominację?

Lech Poznań przypieczętował mistrzostwo Polski

Decydujące spotkanie, które zapewniło Lechowi Poznań dziesiąty tytuł mistrza Polski, odbyło się na wyjeździe przeciwko Radomiakowi. Choć gospodarze objęli prowadzenie już w ósmej minucie meczu, dzięki trafieniu Jana Grzesika, to inicjatywę szybko przejęli piłkarze z Poznania. Jeszcze przed przerwą, dwa gole dla Lecha całkowicie zmieniły obraz gry i ustawiły przebieg dalszej części spotkania na korzyść gości.

Pierwszą bramkę dla gości zdobył Mikael Ishak, doprowadzając do wyrównania, a następnie Luis Palma zapewnił Lechowi prowadzenie przed zejściem do szatni. Ostateczny wynik meczu, który przypieczętował mistrzostwo Polski, ustalony został w 58. minucie spotkania. Wówczas Patrik Walemark skutecznym strzałem ustalił rezultat na 3:1 dla Kolejorza, potwierdzając ich dominację na boisku.

Jaka była przewaga Lecha w Ekstraklasie?

Po zwycięstwie nad Radomiakiem, Lech Poznań zgromadził łącznie 59 punktów w tabeli Ekstraklasy. Dzięki temu wynikowi, na jedną kolejkę przed końcem sezonu, Kolejorz wyprzedzał wicelidera Górnika Zabrze o sześć oczek. Górnik, który zdobył 53 punkty, zapewnił sobie drugie miejsce po pokonaniu Wisły Płock 1:0 na wyjeździe.

Jagiellonia Białystok, mająca 52 punkty, zajmowała trzecie miejsce i miała swój mecz do rozegrania w niedzielę przeciwko GKS Katowice. Zespół z Poznania, jako aktualny mistrz Polski, zakończy sezon domowym meczem, gdzie 23 maja zmierzy się z Wisłą. Warto podkreślić, że Lech obronił tytuł zdobyty również w poprzednim sezonie pod kierownictwem duńskiego trenera Nielsa Frederiksena.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.