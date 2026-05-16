Policja w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. 53-latek zatrzymany po serii fałszywych alarmów

Mateusz Kobyłka
2026-05-16 17:25

Wiele wskazuje na to, że fala fałszywych alarmów w stolicy dobiegła końca. Stołeczni funkcjonariusze ujęli 53-letniego mężczyznę, który najprawdopodobniej stoi za generowaniem nieprawdziwych zgłoszeń. Jedna z takich interwencji miała miejsce w lokalu należącym do prezesa Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. Sprawą zajęła się już prokuratura.

Tomasz Sakiewicz

Fałszywe wezwania w Warszawie. Służby na tropie podejrzanego

  • W piątkowy wieczór (15 maja) w ręce mundurowych wpadł 53-latek, który według śledczych odpowiada za inicjowanie serii nieprawdziwych zgłoszeń.
  • Jedno z nich dotyczyło mieszkania szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza.
  • Funkcjonariusze przejęli dowody w postaci sprzętu komputerowego, a szeroko zakrojone postępowanie jest realizowane w ścisłym porozumieniu z prokuraturą oraz operatorami sieci internetowych.

Wszystko wskazuje na to, że seria zmyślonych alarmów na terenie Warszawy została ostatecznie przerwana. Podkomisarz Jacek Wiśniewski, reprezentujący Komendę Stołeczną Policji, przekazał informacje o piątkowym, późnowieczornym zatrzymaniu osoby, która najprawdopodobniej celowo szerzyła dezinformację. Jak podkreślają mundurowi, ujęty 53-latek może być bezpośrednio powiązany z falą incydentów paraliżujących pracę służb. Jedna z najbardziej medialnych akcji, będąca rezultatem fałszywego zawiadomienia, toczyła się bezpośrednio w mieszkaniu szefa Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza.

Policja w mieszkaniu Sakiewicza. Co się działo?

W mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego TV Republika, pojawili się w piątek funkcjonariusze policji. Jak relacjonował Sakiewicz, podczas interwencji jego asystentka została skuta kajdankami. – Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko – mówił Tomasz Sakiewicz na antenie TV Republika.

Podczas konferencji prasowej zapytany o tę interwencję szef MSWiA Marcin Kierwiński odparł, że policja reaguje na każde zgłoszenie, z ktorego wynika, że czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone.

