Aluron CMC Warta Zawiercie w finale Ligi Mistrzów. Czy historia zatoczy koło w walce o złoto?

Zwycięstwo Aluronu CMC Warty w półfinale Ligi Mistrzów

Aluron CMC Warta Zawiercie zapewnił sobie awans do finału Ligi Mistrzów siatkarzy, pokonując w kluczowym półfinale turecki zespół Ziraat Bankkart Ankara. Mecz, rozegrany w Turynie, zakończył się zwycięstwem polskiej drużyny 3:1. Setowe wyniki (25:19, 24:26, 25:19) świadczą o zaciętej walce, z jednym setem przegranym przez zawiercian. To osiągnięcie oznacza, że Aluron CMC Warta drugi rok z rzędu wystąpi w decydującym starciu o klubowe mistrzostwo Europy.

W drugim półfinale, rozegranym wcześniej, włoska Sir Sicoma Monini Perugia pokonała polski PGE Projekt Warszawa wynikiem 3:0. To zwycięstwo ustawiło skład finałowej rywalizacji, a także wyłoniło drugą parę do walki o brązowy medal. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z Ziraatem Bankkart Ankara w meczu o trzecie miejsce.

Czy finał Ligi Mistrzów będzie powtórką z zeszłego roku?

Finał Ligi Mistrzów siatkarzy będzie rewanżem za ubiegłoroczną edycję turnieju. Wówczas, w decydującym meczu rozgrywanym w Łodzi, Sir Sicoma Monini Perugia pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:2, zdobywając złoty medal. Powtórka tego starcia dodaje rywalizacji dodatkowego smaku i oczekiwań, zwłaszcza dla polskiego zespołu, który będzie miał szansę na sportową zemstę.

Mecz o brązowy medal, w którym Ziraat Bankkart Ankara zmierzy się z PGE Projektem Warszawa, został zaplanowany na niedzielę o godzinie 17:00. Wielki finał Ligi Mistrzów siatkarzy, z udziałem Aluronu CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia, rozpocznie się o godzinie 20:30 tego samego dnia. Oba spotkania odbędą się w Turynie.

