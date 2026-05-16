Ekstraklasa koszykarzy. Trefl Sopot wyrównuje stan serii play-off na 1-1?

Trefl Sopot kontra Dziki Warszawa. Zacięty ćwierćfinałowy pojedynek.

Drugi mecz ćwierćfinałowy Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Energa Trefl Sopot a Dzikami Warszawa dostarczył wielu emocji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 81:78, co pozwoliło im wyrównać stan rywalizacji w serii play-off. Walka o każdy punkt była niezwykle intensywna, a wynik ważył się do ostatnich minut. Obie drużyny pokazały dużą determinację.

Zwycięstwo Energi Trefl Sopot ma kluczowe znaczenie, gdyż stan rywalizacji play-off został ustalony na 1-1. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, co oznacza, że kolejne mecze będą miały decydujący charakter. Następne spotkania zaplanowano już na wtorek i czwartek, a miejscem rozgrywek będzie Warszawa. Oba zespoły przystąpią do nich z nową energią.

Kluczowi zawodnicy i ich wkład w wynik?

W zespole Energi Trefl Sopot wyróżnił się Paul Scruggs, który zdobył 19 punktów, będąc najskuteczniejszym graczem drużyny. Istotny wkład mieli również Kenneth Goins z 14 punktami oraz Kasper Suurorg, który dorzucił 12 oczek. Grant Sherfield dołożył 11 punktów, wspierając ofensywę. Pozostali gracze, tacy jak Mindaugas Kacinas czy Jakub Schenk, również mieli swój udział w ostatecznym triumfie.

Po stronie Dzików Warszawa najwięcej punktów zgromadził Landrius Horton, notując imponujące 24 oczka. Darnell Edge był drugim strzelcem drużyny z 16 punktami, a Grzegorz Kamiński zdobył 12. Łukasz Frąckiewicz dołożył 10 punktów dla stołecznego zespołu. Mimo indywidualnych osiągnięć tych zawodników, Dziki ostatecznie musiały uznać wyższość sopockiej drużyny w tym konkretnym meczu, co stawia ich w trudnej pozycji przed meczami u siebie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.