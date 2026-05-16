Karol Nawrocki wyraził uznanie dla Straży Granicznej za odpieranie działań o charakterze hybrydowym, apelując jednocześnie do krytyków o zreflektowanie się i przeprosiny.

Zadeklarował starania o potężniejsze wsparcie finansowe dla formacji, zaznaczając, że to właśnie odpowiednio przygotowane kadry stanowią o sile polskich granic.

W trakcie uroczystości prezydent dobitnie podkreślił narodową tożsamość, przypominając, że mundurowi łączą w sobie ludzką wrażliwość z bezwzględną obroną ojczyzny.

Karol Nawrocki bezkompromisowo o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Podczas lubelskich uroczystości związanych ze Świętem Straży Granicznej prezydent Karol Nawrocki wygłosił bardzo stanowcze przemówienie. Głowa państwa nawiązała do fali negatywnych komentarzy, które uderzały w mundurowych w szczytowym momencie napływu migrantów kierowanych przez białoruskie władze. Według prezydenta osoby atakujące w tamtym czasie funkcjonariuszy muszą zweryfikować swoje podejście i wyrazić skruchę.

– Byliście twarzą człowieczeństwa i siły Polski, gdy atakowano nas ze Wschodu. Jestem wam za to wdzięczny. Pamiętam, że nie wszyscy byli wdzięczni. Mówili słowa, które nie powinny paść – mówił w Lublinie Karol Nawrocki.

W ocenie prezydenta osoby wypowiadające się negatywnie zupełnie nie zdawały sobie sprawy ze skali zagrożenia.

– Nie wiedzieli, że rozpoczyna się wojna hybrydowa i ubliżali polskiemu mundurowi. Powinni przeprosić, ja za nich nie przeproszę – stwierdził stanowczo.

Z relacji Onetu wynika, że Karol Nawrocki mocno wyeksponował rolę Straży Granicznej jako symbolu niezłomności Rzeczypospolitej w dobie potężnego kryzysu migracyjnego. Przypomniał, że to właśnie funkcjonariusze operujący bezpośrednio przy zaporze musieli radzić sobie z presją ze Wschodu. Prezydent dodał również, że ranga tej formacji wybiega znacząco poza zwykłe pilnowanie terytorium. Praca mundurowych stanowi fundament regionalnego spokoju i zabezpiecza interesy strategicznych sojuszników Polski.

– Strzeżecie granice wewnętrzne i zewnętrzne. Służycie przede wszystkim Polsce, ale wykonujecie zadania również dla Unii Europejskiej i NATO. Dlatego wszyscy obywatele czują dumę z naszych funkcjonariuszy – powiedział.

Według prezydenta to właśnie ten podmiot stanowi niezwykle nowoczesny filar gwarantujący suwerenność ojczyzny. Wskazał również na dwie zupełnie różne, ale równie ważne postawy, którymi formacja wykazała się w minionych miesiącach. Najpierw funkcjonariusze pomagali uciekającym przed rosyjską agresją Ukraińcom, pokazując wielkie serce, a niedługo potem musieli udowodnić swoją twardość na odcinku graniczącym z Białorusią. Oprócz wyrazów uznania padły też konkretne obietnice. Prezydent zadeklarował starania o większe budżety dla strażników, ponieważ bez innowacyjnego wyposażenia nie da się odpowiednio zabezpieczyć państwa.

– To nie są tylko słowa i to nie jest tylko wysiłek modernizacyjny. Tak, potrzebujemy i będę walczył, aby jak najwięcej środków szło na modernizację Straży Granicznej. To oczywiste – powiedział.

Jak podaje Onet, całe wystąpienie spotkało się z dużym echem wśród zgromadzonych uczestników.

