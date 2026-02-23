Niespokojnie w Meksyku po śmierci bossa kartelu. MSZ podaje nowe liczby

Coraz więcej Polaków w bazie MSZ

Polskie służby dyplomatyczne odnotowały zauważalny wzrost aktywności naszych obywateli w systemie rejestracji podróży. Jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez rzecznika resortu, Macieja Wewióra, liczba zgłoszeń w systemie Odyseusz zwiększyła się z około 400 w niedzielę do 448 obecnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nieustannie apeluje o zgłaszanie swojego pobytu, podkreślając, że obecność w bazie danych kluczowo przyspiesza udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz ułatwia kontakt z konsulatem.

Likwidacja "El Mencho" zapalnikiem zamieszek

Gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa w kraju jest bezpośrednim skutkiem niedzielnej operacji wojskowej w stanie Jalisco. Celem ataku sił rządowych był Nemesio Oseguera Cervantes, znany w świecie przestępczym jako „El Mencho”. Śmierć lidera potężnego kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion) wywołała natychmiastową i brutalną reakcję grup przestępczych. W wielu regionach doszło do podpaleń banków i sklepów, a uzbrojone bandy blokują drogi i siłą wyrzucają kierowców z samochodów.

Paraliż komunikacyjny i niebezpieczne strefy

Fala przemocy rozlała się poza stan Jalisco, docierając do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów. Niebezpieczne incydenty odnotowano w aglomeracji Guadalajary, kurorcie Puerto Vallarta oraz w stanie Quintana Roo, w tym na trasie między Cancun a Meridą oraz na wyspie Cozumel. W reakcji na zagrożenie, przewoźnicy tacy jak United, Southwest, Alaska i Air Canada zdecydowali się na odwołanie lotów do kluczowych miast regionu. Choć lotniska funkcjonują, atmosfera pozostaje wyjątkowo napięta.

Dyplomaci ostrzegają przed dezinformacją

Polska placówka dyplomatyczna stale monitoruje rozwój wypadków i rekomenduje rezygnację z wszelkich podróży, które nie są bezwzględnie konieczne. Osoby przebywające już na terenie Meksyku powinny ściśle wykonywać polecenia lokalnych służb porządkowych. MSZ zwraca również uwagę na wojnę informacyjną. W sieci pojawiają się fałszywe doniesienia, często generowane przez sztuczną inteligencję, sugerujące rzekome przejęcie lotnisk przez kartele. Zaleca się weryfikowanie wiadomości wyłącznie w oficjalnych źródłach.