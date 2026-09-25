Nie żyje gwiazda "Barw szczęścia". Poruszające słowa koleżanki o ich ostatnim spotkaniu

Katarzyna Zaczek była znana widzom z wielu polskich produkcji telewizyjnych. Widzowie mogli ją oglądać w popularnych serialach takich jak "Barwy szczęścia", "O mnie się nie martw", czy "Przyjaciółki". Zagrała również w filmach Patryka Vegi, m.in. "Niewidzialna wojna" oraz "Miłość na cztery łapy". Zmarła aktorka miała za sobą także pracę w charakterze reporterki w jednej z bydgoskich stacji telewizyjnych.

O śmierci 34-latki poinformowali przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy. Od 2024 roku Katarzyna Zaczek zasiadała w radzie miasta jako radna z ramienia lokalnego komitetu. Na profilu facebookowym rady opublikowano oficjalny komunikat żegnający radną.

Przypomniano w nim, że kobieta była prawniczką i zmarła po zmaganiach z ciężką chorobą. Podkreślono również jej doświadczenie w mediach i w aktorstwie. Informacja o odejściu radnej znalazła się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

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Wspomnienie radnej po śmierci aktorki "Barw szczęścia"

Pod komunikatem o śmierci na Facebooku zamieszczono wiele kondolencji. Wśród nich znalazł się wzruszający wpis Izabeli Nowickiej. Radna podzieliła się osobistym wspomnieniem dotyczącym ostatniego spotkania z Katarzyną Zaczek, które miało miejsce przed okresem letnim.

– Kasiu, kiedy rozstawałyśmy się po ostatniej sesji, w holu ratusza, przed wakacjami, umawiałyśmy się przecież, że we wrześniu spotkamy się ponownie. Miałaś przez wakacje nabrać sił i wrócić. Miałyśmy dalej razem działać, ale już inaczej… Nie tak miało wyglądać nasze spotkanie po wakacjach… Nie tak miałyśmy się pożegnać. 💔

Radna wyznała, że trudno jej uwierzyć w śmierć koleżanki i że odeszła ona zdecydowanie za wcześnie. Przekazała też szczere wyrazy współczucia dla całej rodziny zmarłej.

– Trudno uwierzyć, że już Cię z nami nie będzie. Odeszłaś zdecydowanie za wcześnie. Rodzinie, Najbliższym składam najszczersze wyrazy głębokiego współczucia. Spoczywaj w pokoju, Kasiu. 🖤

Katarzyna Zaczek uzyskała mandat radnej podczas tegorocznych wyborów samorządowych. W okresie kampanii wyborczej współpracowała z Łukaszem Schreiberem, który ubiegał się o fotel prezydenta Bydgoszczy. Wspólnie prowadzili działania i prezentowali program dla mieszkańców miasta.