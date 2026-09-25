Magdalena Ogórek odchodzi ze stacji. Koniec jej popularnego formatu

Magdalena Ogórek w niedługim czasie przestanie być twarzą stacji wPolsce24. Decyzję o zakończeniu współpracy zainicjowała sama zainteresowana, co wywołało konsternację wśród innych pracowników. Eksperci i informatorzy wskazują, że to znaczące "tąpnięcie wizerunkowe" dla nadawcy. Jej autorski format pod tytułem "Studio Magdaleny Ogórek" to obecnie absolutny hit ramówki, przyciągający przed ekrany średnio ponad 326 tysięcy widzów, co tylko potęguje skalę problemu dla telewizji.

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Jak ustalił serwis Wirtualne Media, pomysł o zakończeniu pracy wyszedł bezpośrednio od Magdaleny Ogórek, wprawiając w osłupienie załogę stacji. Te nieoficjalne informacje potwierdziły dwa odrębne źródła portalu. Zarówno władze wPolsce24, jak i sama prezenterka nie zdecydowały się na zabranie głosu i nie skomentowały oficjalnie powodów tego niespodziewanego rozstania.

Osoba z otoczenia redakcji przekazała Wirtualnym Mediom, że decyzja wywołała istny wstrząs wewnątrz stacji wPolsce24, zaznaczając: „Nikt się jej nie spodziewał. Jej odejście jest wizerunkowym tąpnięciem. A to z powodu oglądalności programu o 21:00”.

Mimo decyzji o odejściu, prezenterka nadal pojawia się na szklanym ekranie stacji wPolsce24. Widzowie mogą ją oglądać w wieczornym formacie "Polityka na deser" oraz w emitowanym w każdą niedzielę o 21:00 programie "Studio Magdaleny Ogórek". Ten autorski projekt dziennikarki bije rekordy popularności w stacji, przyciągając w minionym sierpniu średnio 326 tysięcy odbiorców.

Magdalena Ogórek w wPolsce24

Była kandydatka na prezydenta rozpoczęła pracę w wPolsce24 w ubiegłym roku, we wrześniu, zaraz po tym, jak telewizja rozpoczęła nadawanie. W pierwszych tygodniach tworzyła duet z Rafałem Porzezińskim, prowadząc poranne pasmo stacji pod nazwą "Poranek". Później można ją było oglądać także w innych audycjach stacji, m.in. "Minęła 20:05", "Rozmowa polityczna" czy intrygująco zatytułowanym formacie "Teoria spiskowa?".

Wspomniana "Teoria spiskowa?" była nadawana na żywo z bezpośrednim udziałem widowni w studiu. Ogórek przepytywała w niej zaproszonych gości, którymi byli politycy i różnej maści eksperci komentujący polską rzeczywistość społeczną i polityczną. Do jej studia zawitali m.in. Daniel Obajtek, Przemysław Czarnek, Robert Bąkiewicz, Norbert Pietrykowski oraz Rafał Lipski. Zgodnie z badaniami oglądalności Nielsena, program po pierwszych trzech tygodniach od premiery gromadził przed ekranami około 109 tysięcy oglądających.

Przeszłość zawodowa Magdaleny Ogórek

Nim prezenterka znalazła się na pokładzie wPolsce24, przez przeszło siedem lat stanowiła twarz Telewizji Polskiej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z takich hitów publicznego nadawcy jak "W tyle wizji", "Studio Polska", "O co chodzi" i "W kontrze". Dwa lata temu poprowadziła własny "Plan dnia" w TVP Info, a w 2023 roku dorzuciła do tego rolę współprowadzącej audycję "Arena poglądów" na głównej antenie TVP1. Ostateczne pożegnanie z mediami publicznymi nastąpiło w grudniu ubiegłego roku, co miało bezpośredni związek z rewolucją personalną po przejęciu władzy przez koalicję 15 października.

W swoim dorobku dziennikarskim Ogórek ma również przygodę z rozgłośniami radiowymi. Na antenie Polskiego Radia 24 prowadziła audycję pod nazwą "Utracone odzyskane", a słuchacze Radia Szczecin znali ją z formatu "Rozmowy pod krawatem". Jeszcze wcześniej jej zawodowe ścieżki prowadziły przez stacje TVN24 oraz TVN24 BiS, gdzie skupiała się na wydarzeniach ze świata, a jej teksty można było przeczytać w prawicowym tygodniku "Do Rzeczy".