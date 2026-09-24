Nie żyje 34-letnia aktorka "Barw szczęścia" i "Leśniczówki". Jej ostatni wpis łamie serce

W wieku zaledwie 34 lat zmarła bydgoska radna, Katarzyna Zaczek. Swoją funkcję w radzie miasta sprawowała od niedawna, bo od początku 2024 roku. W trakcie kampanii samorządowej współpracowała z Łukaszem Schreiberem, który ubiegał się o fotel prezydenta Bydgoszczy. Wspólnie proponowali mieszkańcom nowe inicjatywy i wspierali się w działaniach politycznych. O jej przedwczesnym odejściu poinformowano w oficjalnym komunikacie na stronie bydgoskiego magistratu.

- Bydgoska radna Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat, po długiej i ciężkiej chorobie. W Radzie Miasta Bydgoszczy zasiadała w IX kadencji kwietnia (2024–2029), reprezentowała okręg nr 5 obejmujący Kapuściska, Wyżyny, Łęgnowo Wieś, Zimne Wody, Czersko Polskie, Glinki-Rupienica. W Radzie Miasta Bydgoszczy Katarzyna Zaczek była m.in. zastępczynią przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Zasiadała też w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji. Miała również doświadczenie aktorskie – wystąpiła w kilku filmach. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia - przekazano.

W mediach społecznościowych głos zabrał również Łukasz Schreiber, który nie krył smutku po stracie politycznej współpracowniczki. – (...) Angażowała się w sprawy publiczne, chciała zmieniać świat na lepszy. Niestety, choroba i śmierć nadeszły zdecydowanie zbyt szybko. Cześć Jej pamięci! – napisał w sieci samorządowiec.

Katarzyna Zaczek grała w hitach TVP. Wystąpiła w "Barwach szczęścia" i "Leśniczówce"

Przed rozpoczęciem kariery w samorządzie Katarzyna Zaczek zdobyła wykształcenie prawnicze, a także rozwijała się jako reporterka lokalnej telewizji w Bydgoszczy. Jej prawdziwym zamiłowaniem była jednak sztuka aktorska. Pojawiła się na ekranach w popularnych polskich serialach, takich jak „Barwy szczęścia", „Leśniczówka", „Przyjaciółki", „O mnie się nie martw" czy „Korona królów. Jagiellonowie". Można było ją zobaczyć także w produkcjach fabularnych – zagrała między innymi w „Miłości na cztery łapy" oraz u Patryka Vegi w „Niewidzialnej wojnie".

Jeszcze wiosną tego roku opublikowała w sieci przejmującą wiadomość dotyczącą swojego stanu zdrowia. – Drodzy, część z Was wie, że od roku pracę radnej przerywają mi pobyty w szpitalu. Tak jest i tym razem. Marcowa sesja RM może mnie ominąć, ale dowiedziałam się dzisiaj, że moja niedyspozycja wkrótce może się skończyć ☺️ i będę mogła w pełni wrócić do obowiązków💪 Kwestia czasu i cierpliwość – wyznała wtedy 34-latka.

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