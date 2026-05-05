Nie żyje abp Józef Michalik. Kempa poruszona śmiercią duchownego

W wieku 85 lat zmarł abp Józef Michalik, stojący na czele Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004–2014, a od 1993 do 2016 roku sprawujący urząd arcybiskupa metropolity przemyskiego.

W latach 2004-2014 hierarcha sprawował funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kolejne kadencje. Wcześniej, od 1999 do 2004 roku, był wiceprzewodniczącym tego ciała. Przez ponad dwie dekady, w okresie od 1993 do 2016 roku, zarządzał archidiecezją przemyską jako arcybiskup metropolita. Zanim objął to stanowisko, w latach 1986–1993 przewodził diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (do 1992 roku funkcjonującej jako gorzowska). Duchowny był również aktywny na arenie międzynarodowej, sprawując w latach 2011–2014 funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Śmierć duchownego wywołała liczne reakcje w środowisku politycznym. Zmarłego wspomniała w mediach społecznościowych Beata Kempa, była deputowana do Parlamentu Europejskiego, pełniąca obecnie obowiązki doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego:

Smutna wiadomość o odejściu do Domu Ojca Ekscelencji Ks.Arcybiskupa Józefa Michalika - wiernego Pasterza Kościoła w Polsce - dla którego „…TAK zawsze znaczyło TAK a NIE znaczyło NIE….”Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ….

W sieci swój wpis opublikował również Ryszard Czarnecki:

Zmarł ks. abp Józef Michalik, prawdziwy książę kościoła. Zasłużył się Wspólnocie wiernych i Ojczyźnie.

Szczegóły pogrzebu arcybiskupa Józefa Michalika w Przemyślu

Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym przez przemyską Kurię Metropolitalną, obrzędy pogrzebowe hierarchy potrwają dwa dni i zostaną zorganizowane 8 oraz 9 maja w murach lokalnej Bazyliki Archikatedralnej. Ceremonia została podzielona na dwa główne etapy, z których pierwszy, określany mianem eksporty, wyznaczono na piątek, 8 maja. Dokładnie o godzinie 14:00 wyruszy procesja z Domu Biskupiego prosto do Archikatedry Przemyskiej, gdzie o 15:00 odprawiona zostanie msza żałobna. Główne uroczystości pożegnalne wraz z ostatecznym pochówkiem odbędą się w sobotę, 9 maja, rozpoczynając się mszą świętą o godzinie 11:00. Trumna z ciałem zmarłego arcybiskupa zostanie na stałe złożona w katedralnych podziemiach.