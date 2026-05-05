Matura z matematyki 2026. Co było na egzaminie? Do sieci trafiły zdjęcia arkuszy

Wtorkowy poranek dla tegorocznych maturzystów upływa pod znakiem matematyki. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym, który potrwa do godziny 12:00. Jeszcze w trakcie jego trwania w sieci zaczęły krążyć zdjęcia domniemanych zadań. Poniżej prezentujemy te, które pojawiają się najczęściej, wraz z naszymi propozycjami rozwiązań, abyście mogli na gorąco ocenić, jak Wam poszło.
Liczby, czyli maturalny klasyk: Potęgi, pierwiastki i logarytmy
Jak co roku, arkusz otwierały zadania sprawdzające podstawowe umiejętności operowania na liczbach. Sprawdźcie, czy poradziliście sobie z tymi przykładami.
Zadanie: Liczba √(5√5) jest równa:
- A. 51/4
- B. 51/2
- C. 53/4
- D. 5
Prawdopodobna odpowiedź to C (53/4).
Zadanie: Ile wyniesie wartość log8(4) − log8(32)?
- A. (−2)
- B. (−1)
- C. 1
- D. 2
Tutaj najpewniej prawidłową odpowiedzią jest B (−1).
Funkcje w natarciu: Kwadratowe i liniowe
Funkcje to jeden z filarów matury podstawowej. Według doniesień z sieci, w tym roku maturzyści mierzyli się z zadaniami dotyczącymi funkcji kwadratowych i liniowych.
Zadanie: Dana jest funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x) = −2(x−3)(x+1). Należało podać współrzędne wierzchołka paraboli, która jest jej wykresem:
- A. W = (−1, 0)
- B. W = (1, 8)
- C. W = (3, 0)
- D. W = (8, 1)
W tym przypadku stawiamy na odpowiedź B (W = (1, 8)).
Zadanie: Pojawiło się także zadanie z funkcją liniową, gdzie na podstawie wykresu trzeba było ocenić prawdziwość dwóch stwierdzeń o współczynnikach a i b funkcji f(x) = ax + b. Jeśli funkcja była malejąca, a wykres przecinał oś Y poniżej zera (w punkcie (0, -1)), to oba stwierdzenia, mówiące o ich dodatnich wartościach, były fałszywe.
Ciągi bez tajemnic: Arytmetyczne i geometryczne
Wzory na n-ty wyraz i sumę wyrazów ciągów to podstawa, której nie mogło zabraknąć także i tym razem.
Zadanie: Jeśli w ciągu arytmetycznym (an) pierwszy wyraz a1=1, a piąty a5=17, to dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy:
- A. 29
- B. 33
- C. 34
- D. 37
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź to B (33).
Geometria i życiowa matematyka: Proste i finanse
Na maturze nie zabrakło również zagadnień z geometrii analitycznej oraz zadania z procentów, które można odnieść do codziennych sytuacji.
Zadanie: W układzie współrzędnych dana była prosta k o równaniu y = 1⁄2x + 5. Zadanie polegało na wyznaczeniu równania prostej l, która jest prostopadła do prostej k i przechodzi przez punkt P = (−1, 4). Prawidłowym rozwiązaniem jest równanie y = −2x + 2.
Zadanie: Był też test z praktycznej matematyki! Klient wpłacił do banku 10 000 zł na lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 6% rocznie (procent składany). Pytanie brzmiało o łączną wartość doliczonych odsetek po dwóch latach. Prawidłowa odpowiedź to najpewniej:
- A. 1200 zł
- B. 1236 zł
- C. 1836 zł
- D. 3600 zł
Stawiamy na odpowiedź B (1236 zł).
Przypominamy, że to jedynie wstępne doniesienia i nieoficjalne zestawienie zadań. Na pełne arkusze maturalne z matematyki, wraz z kluczem odpowiedzi, musimy poczekać. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze dzisiaj, około godziny 14:00.