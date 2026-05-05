Matura z matematyki 2026. Co było na egzaminie? Do sieci trafiły zdjęcia arkuszy

Anna Wojnowska
2026-05-05 10:19

Matura 2026 z matematyki powoli dobiega końca. Dziś o godzinie 9:00 tysiące absolwentów szkół średnich rozpoczęło zmagania z królową nauk. Egzamin trwa 180 minut, a w internecie, zwłaszcza na platformie X, już pojawiają się pierwsze zdjęcia arkuszy. Co mogło znaleźć się na tegorocznym teście? Zebraliśmy dla Was prawdopodobne zadania wraz z propozycjami odpowiedzi. Pamiętajcie, że to wciąż nieoficjalne informacje - na potwierdzenie od CKE musimy poczekać do godziny 14:00.

zdjęcie poglądowe - matura

Autor: F1Digitals/ Pixabay.com

Wtorkowy poranek dla tegorocznych maturzystów upływa pod znakiem matematyki. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym, który potrwa do godziny 12:00. Jeszcze w trakcie jego trwania w sieci zaczęły krążyć zdjęcia domniemanych zadań. Poniżej prezentujemy te, które pojawiają się najczęściej, wraz z naszymi propozycjami rozwiązań, abyście mogli na gorąco ocenić, jak Wam poszło.

Liczby, czyli maturalny klasyk: Potęgi, pierwiastki i logarytmy

Jak co roku, arkusz otwierały zadania sprawdzające podstawowe umiejętności operowania na liczbach. Sprawdźcie, czy poradziliście sobie z tymi przykładami.

Zadanie: Liczba √(5√5) jest równa:

  • A. 51/4
  • B. 51/2
  • C. 53/4
  • D. 5

Prawdopodobna odpowiedź to C (53/4).

Zadanie: Ile wyniesie wartość log8(4) − log8(32)?

  • A. (−2)
  • B. (−1)
  • C. 1
  • D. 2

Tutaj najpewniej prawidłową odpowiedzią jest B (−1).

Funkcje w natarciu: Kwadratowe i liniowe

Funkcje to jeden z filarów matury podstawowej. Według doniesień z sieci, w tym roku maturzyści mierzyli się z zadaniami dotyczącymi funkcji kwadratowych i liniowych.

Zadanie: Dana jest funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x) = −2(x−3)(x+1). Należało podać współrzędne wierzchołka paraboli, która jest jej wykresem:

  • A. W = (−1, 0)
  • B. W = (1, 8)
  • C. W = (3, 0)
  • D. W = (8, 1)

W tym przypadku stawiamy na odpowiedź B (W = (1, 8)).

Zadanie: Pojawiło się także zadanie z funkcją liniową, gdzie na podstawie wykresu trzeba było ocenić prawdziwość dwóch stwierdzeń o współczynnikach a i b funkcji f(x) = ax + b. Jeśli funkcja była malejąca, a wykres przecinał oś Y poniżej zera (w punkcie (0, -1)), to oba stwierdzenia, mówiące o ich dodatnich wartościach, były fałszywe.

Ciągi bez tajemnic: Arytmetyczne i geometryczne

Wzory na n-ty wyraz i sumę wyrazów ciągów to podstawa, której nie mogło zabraknąć także i tym razem.

Zadanie: Jeśli w ciągu arytmetycznym (an) pierwszy wyraz a1=1, a piąty a5=17, to dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy:

  • A. 29
  • B. 33
  • C. 34
  • D. 37

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź to B (33).

Geometria i życiowa matematyka: Proste i finanse

Na maturze nie zabrakło również zagadnień z geometrii analitycznej oraz zadania z procentów, które można odnieść do codziennych sytuacji.

Zadanie: W układzie współrzędnych dana była prosta k o równaniu y = 12x + 5. Zadanie polegało na wyznaczeniu równania prostej l, która jest prostopadła do prostej k i przechodzi przez punkt P = (−1, 4). Prawidłowym rozwiązaniem jest równanie y = −2x + 2.

Zadanie: Był też test z praktycznej matematyki! Klient wpłacił do banku 10 000 zł na lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 6% rocznie (procent składany). Pytanie brzmiało o łączną wartość doliczonych odsetek po dwóch latach. Prawidłowa odpowiedź to najpewniej:

  • A. 1200 zł
  • B. 1236 zł
  • C. 1836 zł
  • D. 3600 zł

Stawiamy na odpowiedź B (1236 zł).

Przypominamy, że to jedynie wstępne doniesienia i nieoficjalne zestawienie zadań. Na pełne arkusze maturalne z matematyki, wraz z kluczem odpowiedzi, musimy poczekać. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze dzisiaj, około godziny 14:00.

