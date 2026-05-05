Matura matematyka 2026 poziom podstawowy. ARKUSZE CKE, zadania i odpowiedzi 5.05.2026 [NOWA I STARA FORMUŁA]

Egzamin dojrzałości to dla wielu uczniów jeden z najważniejszych i najbardziej stresujących momentów w życiu. We wtorek, 5 maja o godzinie 9:00, tysiące absolwentów szkół średnich w całej Polsce zasiadło do pisania matury 2026 z matematyki na poziomie podstawowym. To właśnie ten przedmiot od lat uznawany jest za najtrudniejszy z obowiązkowych egzaminów. Emocje sięgały zenitu, a uczniowie mieli 180 minut, by zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czy tegoroczny arkusz z matematyki faktycznie był tak wymagający? W tym artykule publikujemy wszystko, czego potrzebujesz, by sprawdzić swoje rozwiązania.

Matura 2026 matematyka podstawowa - ARKUSZ CKE

Tegoroczny egzamin maturalny z matematyki, podobnie jak w latach ubiegłych, został przeprowadzony w dwóch formułach: nowej formule 2023 oraz starszej formule 2015. Takie rozwiązanie pozwala dostosować arkusz do różnych ścieżek edukacyjnych, którymi podążali zdający. Arkusz egzaminacyjny składał się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte wymagały od zdających nie tylko poprawnego wyniku, ale przede wszystkim przedstawienia pełnego toku rozumowania. Egzamin sprawdzał więc nie tylko znajomość wzorów, ale także umiejętność logicznego myślenia i analizowania danych.

Wielu maturzystów zaraz po wyjściu z sali egzaminacyjnej chce jak najszybciej zweryfikować swoje odpowiedzi. Oficjalne arkusze CKE z matematyki 2026 zostaną opublikowane około godziny 14:00 w dniu egzaminu. Gdy tylko się pojawią, znajdziecie je w tym artykule. To doskonałe narzędzie, by na spokojnie, w domowym zaciszu, przeanalizować wszystkie zadania.

Wiemy już jednak, że na maturze nie zabrakło zagadnień z geometrii analitycznej oraz zadania z procentów, które można odnieść do codziennych sytuacji. Był też test z praktycznej matematyki, a zdanie brzmiało: Klient wpłacił do banku 10 000 zł na lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 6% rocznie (procent składany). Pytanie brzmiało o łączną wartość doliczonych odsetek po dwóch latach.

Matura podstawowa z matematyki 2026 - ODPOWIEDZI

Chociaż Centralna Komisja Egzaminacyjna nie udostępnia klucza odpowiedzi, mamy dla was dobrą wiadomość! Krótko po publikacji arkuszy, na ESKA.pl pojawią się sugerowane odpowiedzi do wszystkich zadań, przygotowane przez naszego eksperta z Matematyka Gryzie. Dzięki nim będziecie mogli oszacować swój wstępny wynik i sprawdzić, które zadania poszły wam najlepiej.