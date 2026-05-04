Donald Tusk u papieża Leona XIV. Jest oficjalna data audiencji

Audiencja Donalda Tuska u papieża Leona XIV

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało harmonogram najbliższych spotkań papieża Leona XIV. Wynika z niego, że szef polskiego rządu zostanie przyjęty na prywatnej audiencji w najbliższy czwartek, 7 maja, o godzinie 9:00. Tego samego dnia, o 11:30, Ojciec Święty spotka się również z amerykańskim sekretarzem stanu, Marco Rubio. Dla lidera Koalicji Obywatelskiej będzie to pierwsze spotkanie z obecnym biskupem Rzymu. Tusk gościł już jednak za Spiżową Bramą wielokrotnie – zarówno w roli premiera Polski, jak i szefa Rady Europejskiej.

Marco Rubio w Watykanie. Napięte relacje z administracją Trumpa

Wizyta Marco Rubio u papieża budzi duże zainteresowanie ze względu na chłodne stosunki na linii Waszyngton–Watykan. Napięcie to jest echem niedawnych wypowiedzi prezydenta USA, Donalda Trumpa, który ostro skrytykował Leona XIV. Wpis amerykańskiego przywódcy pojawił się na platformie Truth Social:

„Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o »strachu« przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii Covid, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw”

Prezydent Trump zaznaczył przy tym, że znacznie większą sympatią darzy brata obecnego papieża, Louisa Prevosta.

Donald Tusk u Benedykta XVI i Franciszka. Historia wizyt

Ostatnia wizyta Donalda Tuska w Watykanie miała miejsce w 2019 roku, kiedy to spotkał się z papieżem Franciszkiem. Ówczesnemu przewodniczącemu Rady Europejskiej towarzyszyła szeroka reprezentacja rodziny: żona Małgorzata, syn Michał z żoną i synami oraz córka Katarzyna z mężem i najstarszą wnuczką premiera. Tusk opublikował wówczas wpis:

„Z rodziną u Papieża Franciszka. Właśnie przedstawiam swoją wnuczkę”

Z kolei w 2007 roku premier rozmawiał w cztery oczy z papieżem Benedyktem XVI przez około 20 minut. Tusk wręczył wówczas Ojcu Świętemu srebrny model żaglowca. Dziękując za podarunek, niemiecki papież wspomniał o Gdańsku jako miejscu narodzin „Solidarności”. W ramach rewanżu, szef polskiego rządu otrzymał medal pontyfikatu. Podczas tamtej wizyty Donald Tusk z rodziną modlił się także przy grobie Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Jego syn, Michał, złożył wtedy na płycie nagrobnej polskiego papieża białe i czerwone tulipany.