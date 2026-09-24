Kto naprawdę rządzi polską prawicą? Najnowszy sondaż ucina spekulacje wokół Kaczyńskiego

Położenie Prawa i Sprawiedliwości uległo osłabieniu, gdy formację opuściło niemal 40 działaczy skupionych wokół Mateusza Morawieckiego , zakładając ruch Rozwój Plus.

, zakładając ruch Rozwój Plus. W tym samym czasie siłę zyskują dwa odłamy Konfederacji, podczas gdy prezydent Karol Nawrocki przejmuje funkcję głównego spoiwa prawicy.

Niezależnie od przetasowań, z badania Pollstera wynika, że aż 55 procent ankietowanych wciąż widzi w Jarosławie Kaczyńskim naczelnego przywódcę, dystansując Nawrockiego, Morawieckiego, Brauna oraz Mentzena.

Rozłam w PiS. Partia Kaczyńskiego po odejściu Morawieckiego

Sytuacja Prawa i Sprawiedliwości znacząco się skomplikowała, kiedy szeregi ugrupowania opuściła blisko 40-osobowa grupa działaczy kierowana przez 58-letniego Mateusza Morawieckiego. Politycy ci zdecydowali się powołać do życia nową formację pod szyldem Rozwój Plus. To bezprecedensowe w dziejach partii pęknięcie udowodniło, że obecny lider nie jest już w stanie skutecznie scalać całego środowiska. Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu rywalizowały ze sobą dwie frakcje: radykalna opcja ideologiczna z Przemysławem Czarnkiem na czele oraz technokratyczni zwolennicy byłego premiera. Rozstanie z tymi drugimi obnażyło potężne podziały, skutecznie maskowane w poprzednich latach.

Równolegle na polskim podwórku politycznym coraz mocniejszą pozycję budują dwa nurty Konfederacji – mowa o Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Konfederacji Korony Polskiej. W tych zawiłych okolicznościach rolę spoiwa dla całej prawej strony sceny politycznej przejmuje prezydent Karol Nawrocki. Zgodnie z zapowiedziami, to właśnie głowa państwa ma objąć patronatem tak zwany prawicowy pakt senacki.

Sonda Kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy? Jarosław Kaczyński Karol Nawrocki Mateusz Morawiecki Sławomir Mentzen Grzegorz Braun Ktoś inny Nie wiem

Kaczyński, Nawrocki czy Mentzen? Wyniki sondażu Instytutu Pollster

Pracownia Instytutu Badań Pollster postanowiła sprawdzić nastroje społeczne i zapytała obywateli o to, kto obecnie dzierży stery na prawej stronie sceny politycznej. Okazuje się, że w oczach respondentów prym niezmiennie wiedzie Jarosław Kaczyński, którego wskazało aż 55 procent uczestników badania. Drugą lokatę wywalczył prezydent Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 26 procent. Podium zamyka Mateusz Morawiecki, który zgromadził 7 procent głosów, wyprzedzając 59-letniego Grzegorza Brauna oraz Sławomira Mentzena – obaj politycy uzyskali po 5 procent. Dwa procent ankietowanych upatruje przywódcy w zupełnie innej osobie, a samo zestawienie pomija głosy niezdecydowane.

Prezentowane badanie opinii publicznej zostało zrealizowane w dniach od 21 do 22 września. W ankiecie wzięła udział reprezentatywna grupa 1028 dorosłych mieszkańców Polski.