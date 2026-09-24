Kto naprawdę rządzi polską prawicą? Najnowszy sondaż ucina spekulacje wokół Kaczyńskiego

- Położenie Prawa i Sprawiedliwości uległo osłabieniu, gdy formację opuściło niemal 40 działaczy skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, zakładając ruch Rozwój Plus.
- W tym samym czasie siłę zyskują dwa odłamy Konfederacji, podczas gdy prezydent Karol Nawrocki przejmuje funkcję głównego spoiwa prawicy.
- Niezależnie od przetasowań, z badania Pollstera wynika, że aż 55 procent ankietowanych wciąż widzi w Jarosławie Kaczyńskim naczelnego przywódcę, dystansując Nawrockiego, Morawieckiego, Brauna oraz Mentzena.
Rozłam w PiS. Partia Kaczyńskiego po odejściu Morawieckiego
Sytuacja Prawa i Sprawiedliwości znacząco się skomplikowała, kiedy szeregi ugrupowania opuściła blisko 40-osobowa grupa działaczy kierowana przez 58-letniego Mateusza Morawieckiego. Politycy ci zdecydowali się powołać do życia nową formację pod szyldem Rozwój Plus. To bezprecedensowe w dziejach partii pęknięcie udowodniło, że obecny lider nie jest już w stanie skutecznie scalać całego środowiska. Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu rywalizowały ze sobą dwie frakcje: radykalna opcja ideologiczna z Przemysławem Czarnkiem na czele oraz technokratyczni zwolennicy byłego premiera. Rozstanie z tymi drugimi obnażyło potężne podziały, skutecznie maskowane w poprzednich latach.
Równolegle na polskim podwórku politycznym coraz mocniejszą pozycję budują dwa nurty Konfederacji – mowa o Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Konfederacji Korony Polskiej. W tych zawiłych okolicznościach rolę spoiwa dla całej prawej strony sceny politycznej przejmuje prezydent Karol Nawrocki. Zgodnie z zapowiedziami, to właśnie głowa państwa ma objąć patronatem tak zwany prawicowy pakt senacki.
Kaczyński, Nawrocki czy Mentzen? Wyniki sondażu Instytutu Pollster
Pracownia Instytutu Badań Pollster postanowiła sprawdzić nastroje społeczne i zapytała obywateli o to, kto obecnie dzierży stery na prawej stronie sceny politycznej. Okazuje się, że w oczach respondentów prym niezmiennie wiedzie Jarosław Kaczyński, którego wskazało aż 55 procent uczestników badania. Drugą lokatę wywalczył prezydent Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 26 procent. Podium zamyka Mateusz Morawiecki, który zgromadził 7 procent głosów, wyprzedzając 59-letniego Grzegorza Brauna oraz Sławomira Mentzena – obaj politycy uzyskali po 5 procent. Dwa procent ankietowanych upatruje przywódcy w zupełnie innej osobie, a samo zestawienie pomija głosy niezdecydowane.
Prezentowane badanie opinii publicznej zostało zrealizowane w dniach od 21 do 22 września. W ankiecie wzięła udział reprezentatywna grupa 1028 dorosłych mieszkańców Polski.