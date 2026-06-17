Nawrocki spotkał się z Polonią na Florydzie. Padły ważne słowa o sojuszu

Karol Nawrocki w USA

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych w minioną sobotę. W programie znalazły się między innymi rozmowy na Kapitolu oraz uroczystości związane z osiemdziesiątymi urodzinami amerykańskiego przywódcy. Zwieńczeniem wyjazdu było wtorkowe spotkanie z przedstawicielami Polonii w Clearwater na Florydzie. Odbyło się ono w Polskim Centrum im. św. Jana Pawła II, które od blisko trzydziestu lat funkcjonuje jako kluczowy ośrodek integracji, edukacji i pielęgnowania tradycji dla Polaków na zachodnim wybrzeżu tego stanu. Warto zaznaczyć, że Floryda to jedno z największych skupisk rodaków w USA – żyje tam około 450 tysięcy osób polskiego pochodzenia, z czego blisko 40 tysięcy ma polskie obywatelstwo.

Karol Nawrocki przypomniał o skali polskiej diaspory na świecie, wskazując na siłę narodu rozsianego po różnych kontynentach. Prezydent zaznaczył, że na całym świecie żyje około 60 milionów Polaków, z czego dziesięć milionów w samych Stanach Zjednoczonych. W trakcie spotkania głowa państwa przekazała również budujące wnioski z rozmów z amerykańską administracją, w których Polska jest przedstawiana jako modelowy sojusznik USA.

Dzisiejsza siła sojuszu polsko-amerykańskiego, możliwość tej zażyłości, tej współpracy z prezydentem Donaldem Trumpem, wynika także z waszej siły. Z tego, że jesteście tutaj wy, jako nasi realni ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej, że wykonujecie swoją pracę w zakresie narodowej pamięci, w wielu sektorach życia publicznego Stanów Zjednoczonych