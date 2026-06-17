Raków i GKS Katowice poznały rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Skrajne odczucia

Raków Częstochowa oraz GKS Katowice rozpoczną swoje zmagania w kwalifikacjach do Ligi Konferencji bezpośrednio od drugiej rundy. Obie polskie drużyny przystępowały do losowania ze statusem ekip rozstawionych, co dawało im spore nadzieje na trafienie na teoretycznie słabszych oponentów na tym etapie rozgrywek. W przypadku Częstochowian ten optymistyczny scenariusz w pełni się sprawdził, ponieważ drużyna spod Jasnej Góry zmierzy się z maltańskim zespołem Valletta FC, który zdecydowanie nie należy do piłkarskich potęg. Zdecydowanie mniej szczęścia w losowaniu mieli Katowiczanie, na których czeka znacznie trudniejsze wyzwanie. GKS powalczy o awans do trzeciej rundy z wygranym dwumeczu pomiędzy Hajdukiem Split a słowackim MSK Żylina. Na papierze faworytem tego starcia pozostaje obecny wicemistrz Chorwacji.

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Galeria: Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków

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