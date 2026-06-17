MSiT przeznaczy 30 mln zł na sport dzieci. Minister ogłosił nowy program

Wsparcie dla szkolenia młodzieży w grach zespołowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy 30 mln zł dofinansowania dla akademii i klubów piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszykówki. Decyzję w tej sprawie przekazał minister Jakub Rutnicki podczas konferencji w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sławomir Szmal (ZPRP), Sebastian Świderski (PZPS) oraz Grzegorz Bachański (PZKosz).

Program ma na celu stworzenie ogólnopolskiej sieci akademii w trzech dyscyplinach: siatkówce, piłce ręcznej i koszykówce. Placówki te będą funkcjonować według jednolitych standardów szkoleniowo-infrastrukturalnych na trzech poziomach jakościowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie, zakup sprzętu i organizację obozów.

"Chcemy stawiać na nasze wychowanki i naszych wychowanków, żeby jak najwięcej polskich zawodniczek i zawodników mogło występować w najwyższych ligach. Aby było to możliwe, potrzebne jest odpowiednie wsparcie" - powiedział Rutnicki podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Jakie kwoty trafią do poszczególnych związków sportowych?

Z łącznej puli 30 mln zł najwięcej, bo 13 mln zł, trafi do Fundacji Siatkarska Polska. Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) otrzyma wsparcie w wysokości 10 mln zł. Z kolei Polski Związek Koszykówki (PZKosz) będzie dysponował kwotą 7 mln zł na rozwój młodych talentów.

Wsparcie jest skierowane do dzieci i młodzieży do 19. roku życia. Zgodnie z założeniami program obejmie około 350 akademii oraz ponad 1,4 tys. zespołów w całym kraju. Dofinansowanie można wykorzystać również na monitoring procesu szkoleniowego i działania promocyjne.