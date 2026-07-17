Nagle na profilu Łukasza Litewki pojawił się nowy wpis. Słowa rodziny i współpracowników wyciskają łzy

Tragiczny wypadek przerwał misję Łukasza Litewki

Do dramatu doszło 23 kwietnia. Łukasz Litewka poruszał się rowerem, gdy został śmiertelnie potrącony przez samochód. Jego nagłe odejście wstrząsnęło wieloma osobami z różnych środowisk politycznych i społecznych. Poseł zasłynął nie tylko z pracy w Sejmie, ale przede wszystkim ze swojego zaangażowania w pomoc najsłabszym oraz działalności charytatywnej w ramach fundacji „Team Litewka". Niestety wypadek brutalnie przerwał wszystkie te działania.

Rodzina Łukasza Litewki przerywa milczenie. Wzruszające słowa

Po tygodniach przerwy na oficjalnym facebookowym koncie Łukasza Litewki niespodziewanie opublikowano nowe oświadczenie. Wiadomość od bliskich i dawnych współpracowników polityka natychmiast przyciągnęła uwagę internautów. Autorzy wpisu od razu uprzedzili, że wiedzą, iż widok tego profilu może wywołać silne emocje, przyznając jednocześnie, że minione miesiące były dla nich niezwykle bolesne i skomplikowane z powodu różnych rozbieżności prawnych i merytorycznych dotyczących misji zmarłego.

Powstała fundacja im. Łukasza Litewki

Dalej w opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem intensywnych prac. Chodziło o to, by zapoczątkowane przed laty dzieło mogło być z powodzeniem kontynuowane w sposób zgodny z wizją najbliższych, których głos w tej sprawie odgrywa kluczową rolę.

Fundacja imienia Łukasza Litewki oficjalnie powołana

W komunikacie poinformowano również, że 9 lipca odbyło się powołanie nowej organizacji, którą nazwano Fundacją imienia Łukasza Litewki. Ta decyzja jest owocem współpracy rodziny oraz jego dawnych współpracowników.

Jest to dla nas jedyna możliwa forma kontynuowania Jego misji. Zrobiliśmy w pewnym sensie krok wstecz - organizacyjnie oraz prawnie zaczynamy od nowa, ale sytuacja nas do tego zmusiła. Nikt z nas nie miałby śmiałości, by próbować zastąpić Łukasza, naśladować ani wypowiadać się w Jego imieniu. Tym, co traktujemy jak nasz obowiązek i co pragniemy zrobić, jest oddanie Mu hołdu oraz niedopuszczenie do tego, by dzieło Jego życia - zjednoczenie w jednym miejscu tak wyjątkowej społeczności jak Team Litewka, setek tysięcy serc bijących w podobnym rytmie - zostało zaprzepaszczone.

Podziękowania za wsparcie. Wzruszające wideo

Na zakończenie komunikatu najbliżsi wyrazili ogromną wdzięczność za wszelkie słowa otuchy od internautów. Podkreślono, że prawdziwą siłę stanowią ludzie, a nie samo miejsce, a dzięki zjednoczeniu wszystkich osób „tego nie da się zatrzymać". Całość wpisu podpisano jako rodzina wraz z dawnymi współpracownikami zmarłego. Do oświadczenia dołączono wzruszający materiał wideo z fragmentami wypowiedzi Łukasza Litewki.