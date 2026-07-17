Wołodymyr Zełenski podjął kluczową decyzję. Ukraińskie archiwa o Wołyniu zostaną otwarte

Ukraiński przywódca przekazał nowe ustalenia za pośrednictwem komunikatora X, gdzie podsumował specjalne spotkanie poświęcone relacjom ukraińsko-polskim. Jak wskazał: - Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, i jesteśmy wdzięczni Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę – w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu. Dziękuję uczestnikom spotkania za ich inicjatywę i propozycje.

Zadeklarował też, że odtajnione zostaną akta służb specjalnych dotyczących wydarzeń na Wołyniu, co stanowi niezwykle ważny krok w dwustronnych stosunkach. Zełenski napisał:

„Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. (...) Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu.

Jak podkreślił przywódca Ukrainy, zaplanowano również konkretne kroki ułatwiające pracę historykom i badaczom. Prezydent Zełenski zaznaczył, że „zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań”. Zwiększenie skali poszukiwań szczątków ofiar ma docelowo pomóc w zamknięciu najtrudniejszego rozdziału w historii obu państw.

W piątek wieczorem do decyzji prezydenta Ukrainy i jego komunikatu ws. Wołynia odniósł się premier Donald Tusk. Na portalu X napisał wprost: - Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą

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