Grzegorz Braun przyłapany na trybunach Stadionu Narodowego. Polityk Konfederacji zaskoczył wyznaniem o polskiej gwieździe

Grzegorz Braun bawił się na koncercie Sanah. Polityk pochwalił się zdjęciem

Większość Polaków kojarzy Grzegorza Brauna głównie z głośnych skandali, takich jak zgaszenie świec chanukowych w Sejmie czy incydent z podpaleniem unijnej flagi. Te oraz inne niecodzienne zachowania ugruntowały jego wizerunek jako jednego z najbardziej radykalnych przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Obecnie jednak polityk pokazał swoje łagodniejsze oblicze, ujawniając, że z entuzjazmem słucha piosenek Sanah.

Czwartego dnia września na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce zamknięcie trasy koncertowej „Na Stadionach” w wykonaniu Sanah. Muzyczne widowisko wystartowało o godzinie 20:00, gromadząc rzesze sympatyków młodej artystki. Wśród zgromadzonej publiczności znalazł się również poseł Konfederacji ze swoimi bliskimi, który udostępnił w internecie pamiątkowe zdjęcie zrobione na trybunach warszawskiego obiektu.

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- Jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanah śpiewa. Dziś wieczór na Narodowym rodzina Braunów niemal w komplecie, wśród ponad 60. tys. rodaków, na koncercie pani Zuzanny, której za samą tylko reinterpretację klasyki polskiej poezji należy się co najmniej Polonia Restituta

Sonda Lubisz piosenki Sanah? Tak Nie Średnio A kto to jest?

Wszystko wskazuje na to, że poseł z Rzeszowa jest ogromnym miłośnikiem talentu Zuzanny Grabowskiej!

Zuzanna Grabowska, czyli Sanah to rekordzistka na polskiej scenie muzycznej

Sanah, znana pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem jako Zuzanna Grabowska, to obecnie absolutna czołówka rodzimej branży muzycznej, realizująca się jako wokalistka, twórczyni tekstów oraz utalentowana instrumentalistka. Jej twórczość oscyluje wokół brzmień indie popu, muzyki popularnej oraz nowoczesnych form poezji śpiewanej. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił cztery lata temu za sprawą przeboju „Szampan”. Artystka ukończyła prestiżowy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, doskonaląc warsztat gry na fortepianie i skrzypcach. Warto odnotować, że zapisała się w historii jako pierwsza artystka w Polsce uhonorowana diamentowym wyróżnieniem za w pełni solowe wydawnictwo.

Jeszcze Polska nie zginęła, póki #Sanah śpiewa👇 Dziś wieczór na Narodowym rodzina Braunów niemal w komplecie, wśród ponad 60. tys. rodaków, na koncercie pani Zuzanny, której za samą tylko reinterpretację klasyki polskiej poezji należy się co najmniej Polonia Restituta🇵🇱 pic.twitter.com/XKe3vn2THk— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 4, 2026