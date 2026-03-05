Morawiecki na kursie kolizyjnym z PiS?! Były premier wyprzedzi ruch prezesa

W Krakowie odbędzie się konwencja PiS, podczas której partia wskaże kandydata na szefa rządu w wyborach w 2027 roku.

Na giełdzie nazwisk brakuje Mateusza Morawieckiego, mimo że cieszy się on wciąż dużym zaufaniem elektoratu.

Były premier postanowił uprzedzić partyjne wydarzenie i dzień wcześniej zaprezentować własną wizję gospodarczą.

Samodzielne działania wiceprezesa mogą zaognić konflikt wewnątrz ugrupowania.

Już w najbliższą sobotę 7 marca w Krakowie odbędzie się długo wyczekiwana konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Głównym punktem programu ma być wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który oficjalnie przedstawi polityka na kandydata na premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Choć spekulacje trwają od tygodni, ostateczna decyzja władz partii wciąż trzymana jest w tajemnicy.

Do sprawy odniósł się Mariusz Błaszczak podczas spotkania z wyborcami w Kartuzach. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS podkreślił, że wydarzenie ma tchnąć nową energię w działania ugrupowania, jednak konsekwentnie unikał podawania konkretnych personaliów.

Jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi i usłyszeliśmy, że ludzie oczekują spersonifikowania naszych wysiłków. Że zawsze dobrze jest, jak jest taka osoba, wokół której te działania są organizowane – przyznał Mariusz Błaszczak.

W kuluarach politycznych najczęściej padają nazwiska czterech potencjalnych pretendentów. Na liście mają znajdować się: Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek, Anna Krupka oraz Tobiasz Bocheński. Zaskakującym dla wielu może być fakt, że w tym gronie pominięto Mateusza Morawieckiego, którego sympatycy Zjednoczonej Prawicy wciąż chętnie widzieliby w roli lidera rządu.

Plan Mateusza Morawieckiego: „Powered by Poland”

Były prezes Rady Ministrów nie zamierza jednak bezczynnie czekać na rozwój wypadków. Ogłosił, że już w piątek 6 marca – a więc zaledwie dobę przed oficjalną konwencją w Krakowie – przedstawi autorską strategię gospodarczą. Podczas prezentacji raportu Zespołu Pracy dla Polski, której nadano hasło „Powered by Poland”, Morawiecki ma mówić o budowie silnej gospodarki. Taki ruch, wykonany tuż przed głównym wydarzeniem partii, jest interpretowany jako gra na siebie.

Centrali PiS przy Nowogrodzkiej nie podoba się jednak kolejna inicjatywa byłego premiera, który jest na kursie kolizyjnym z większością członków władz partii – twierdzą rozmówcy portalu wp.pl.

Sytuacja ta wpisuje się w szerszy obraz wewnętrznych napięć, które od dłuższego czasu trawią największą partię opozycyjną. Walki frakcyjne utrudniają utrzymanie partyjnej dyscypliny, a sam Mateusz Morawiecki znalazł się na cenzurowanym. W związku z naruszeniem zakazu prowadzenia szkodliwych dyskusji w mediach społecznościowych.

