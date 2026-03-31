Monika Miller poznała powód swoich omdleń. Nowa diagnoza

Monika Miller ma tężyczkę. Co to za choroba?

Monika Miller, szerzej znana jako wnuczka byłego szefa rządu Leszka Millera, poinformowała opinię publiczną, że zdiagnozowano u niej tężyczkę. To właśnie to schorzenie może odpowiadać za liczne dolegliwości, z którymi mierzyła się w ostatnim czasie.

Sama tężyczka objawia się nadmierną pobudliwością układu nerwowego i mięśniowego. Często jej główną przyczyną są znaczne niedobory kluczowych pierwiastków w organizmie: magnezu, potasu oraz wapnia.

Dla celebrytki, która od dłuższego czasu walczy z takimi problemami jak depresja czy fibromialgia, właściwe rozpoznanie choroby daje cień szansy na wdrożenie skutecznej terapii i poprawę ogólnego stanu zdrowia.

11

Wnuczka Leszka Millera walczy z kolejnymi schorzeniami

Monika Miller, która na co dzień zajmuje się modelingiem alternatywnym i bierze udział w produkcjach telewizyjnych, nie ukrywa przed swoimi odbiorcami kłopotów ze zdrowiem. W przeszłości lekarze stwierdzili u niej występowanie fibromialgii oraz depresji, co w znacznym stopniu utrudniało jej normalne, codzienne funkcjonowanie. Obecnie do tego wykazu dołączyła kolejna jednostka chorobowa - tężyczka.

Aktorka znana widzom z popularnego serialu „Gliniarze” oraz programu rozrywkowego „Królowa przetrwania”, wyznała za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, że najnowsze orzeczenie lekarskie może być kluczem do zrozumienia jej dotychczasowych, niewyjaśnionych objawów.

Sonda Czy uważasz, że znane osoby powinny otwarcie mówić o swoich problemach zdrowotnych? Tak, to pomaga innym i zwiększa świadomość. Nie, ich zdrowie to sprawa prywatna. To zależy od rodzaju choroby i intencji.

Tężyczka dotyka młodych. Z jakimi objawami mierzy się Monika Miller?

Tężyczka stanowi zespół specyficznych objawów, których podłożem jest zbyt wysoka pobudliwość nerwów i mięśni pacjenta. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest przeważnie zbyt niski poziom we krwi takich minerałów jak wapń, potas czy magnez. Wśród najbardziej charakterystycznych symptomów wymienia się bolesne skurcze mięśniowe (często określane w medycynie mianem "ręki położnika") oraz uporczywe uczucie mrowienia.

Tężyczka to problem, który coraz częściej dotyka ludzi młodych i aktywnych zawodowo, funkcjonujących pod wpływem silnego, przewlekłego stresu. Monika Miller, ze względu na ciągłą presję ze strony świata show-biznesu i mediów, doskonale pasuje do tej grupy ryzyka. Dodatkowo celebrytka przekazała, że zmaga się z uszkodzeniem układu przywspółczulnego, co z pewnością nie ułatwia procesu leczenia.

Monika Miller liczy na poprawę jakości życia po nowej diagnozie

Początkowa reakcja Moniki Miller na wieści z gabinetu lekarskiego była bardzo emocjonalna. Celebrytka skwitowała to w sieci mocnym skrótem „FML” (ang. f*ck my life). Mimo to wnuczka byłego premiera zaznaczyła, że poznanie konkretnej przyczyny swoich dolegliwości daje jej szansę na rozpoczęcie celowanego leczenia, co powinno przełożyć się na lepszą jakość jej życia.

Warto podkreślić, że publiczne mówienie o swoich problemach medycznych przez osoby rozpoznawalne, takie jak Monika Miller, może stanowić istotne wsparcie dla innych pacjentów. Taka postawa często motywuje osoby z podobnymi, niejasnymi objawami do podjęcia diagnostyki i walki o własne zdrowie.