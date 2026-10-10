Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO. W tle poważne oskarżenia byłych współpracownic

Zarzuty wobec Michała Kołodziejczaka. Lider Agrounii zawieszony

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda poinformowała, że były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Decyzja jest związana z doniesieniami dotyczącymi dwóch byłych współpracownic polityka. Kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi i liderowi Agrounii przemoc, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Sprawa wyszła na jaw po publikacji materiału Kanału Zero, w którym jedna z kobiet, zachowując anonimowość, opowiedziała o swoich doświadczeniach. Wspominała, że początkowo łączyła ją z Kołodziejczakiem relacja przyjacielska, a nawet intymna.

Kołodziejczak odniósł się krótko do stawianych mu zarzutów podczas rozmowy z Kanałem Zero.

- To są pomówienia – powiedział w rozmowie z dziennikarką.

🚨 SKANDAL! Dwie byłe współpracowniczki Kołodziejczaka oskarżają go o przemoc, groźby i narkotyki. „Wziął nóż i powiedział: gdybym chciał, to bym trafił". „Skończyłam na psychotropach, mam PTSD". Poseł KO zawieszony w klubie. Milczenie Tuska i lewicy? #Kołodziejczak #Tusk https://t.co/iseAYRQWMI— Centrum Usług Prawnych (@cuprwarszawa) October 10, 2026

Jak donosi portal Onet, publikacja dotycząca oskarżeń spotkała się z reakcją władz Koalicji Obywatelskiej, do której klubu parlamentarnego Kołodziejczak dotychczas należał.

- W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami — napisała posłanka i rzeczniczka KO Dorota Łoboda na platformie „X”.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami.— Dorota Łoboda (@DorotaLoboda) October 9, 2026

Roman Giertych komentuje aferę Michała Kołodziejczaka

Do sprawy odniósł się również poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Jego zdaniem, jeśli ujawniona rozmowa okaże się prawdziwa, sprawa może mieć poważny charakter kryminalny. Polityk przekazał także, że Prezydium Klubu KO zdecydowało o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka w prawach członka klubu parlamentarnego ze skutkiem natychmiastowym. Podkreślił, że oczekuje teraz na zweryfikowanie całej sprawy przez prokuraturę.

Jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Przed chwilą Prezydium Klubu KO zawiesiło Michała Kołodziejczaka ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu. Czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń przez prokuraturę. Poseł Kołodziejczak nie należy do partii KO.— Roman Giertych (@GiertychRoman) October 9, 2026

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie