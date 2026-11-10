Donald Tusk ujawnił słowa Karola Nawrockiego. Chodzi o rannych w zamachu policjantów

Spis treści Donald Tusk ujawnia szczegóły rozmowy z Karolem Nawrockim o rannych policjantach

„Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejsze posiedzenie rządu stojąc” – zwrócił się do zgromadzonych premier Donald Tusk. Chwilę później szef rządu poprosił ministrów o uczczenie pamięci zamordowanych i kontynuował: „Wszyscy przeżywamy śmierć niewinnych ludzi, przypadkowych ofiar, tragicznego zamachu w Krakowie. Wczoraj łączyliśmy się w całej Polsce z Krakowem, z poszkodowanymi w zamachu, rodzinami zabitych, uczcijmy pamięć wszystkich ofiar chwilą ciszy”.

Następnie prezes Rady Ministrów złożył wyrazy wdzięczności w imieniu swoim, całego rządu oraz wszystkich Polaków tym osobom, które wykazały się bohaterstwem w obliczu krakowskiego dramatu i stanęły na drodze zamachowca. Zwrócił się również bezpośrednio do ministra Marcina Kierwińskiego z prośbą, aby przekazał wyrazy najwyższego uznania wszystkim służbom biorącym udział w akcji, ze szczególnym uwzględnieniem interweniujących na miejscu policjantów.

Szef polskiego rządu poinformował ponadto, że od samego początku tragedii spływały do niego liczne kondolencje oraz wyrazy wsparcia od światowych liderów. Dodał, że zarówno zagraniczni przywódcy, jak i międzynarodowe media z ogromnym podziwem relacjonowały późniejsze działania polskich służb.

55

Donald Tusk ujawnia szczegóły rozmowy z Karolem Nawrockim o rannych policjantach

Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk podzielił się także treścią rozmowy z prezydentem, który wcześniej odwiedził w szpitalu rannych funkcjonariuszy, Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego.

Wczoraj w Krakowie prezydent odwiedzał policjantów w szpitalu i powiedział mi, a byliśmy obaj bardzo poruszeni, że jeden z policjantów pan Artur, zapytany, co przekazać koledze, powiedział: - Proszę mu podziękować, bo uratował mi życie.