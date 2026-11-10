Donald Tusk ujawnił słowa Karola Nawrockiego. Chodzi o rannych w zamachu policjantów

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-10 14:46

Po poniedziałkowym (9.11) Marszu Ciszy w Krakowie, w którym uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz prezydent miasta Łukasz Gibała, nadszedł czas na podsumowania w Warszawie. Wtorkowe (10.11) obrady Rady Ministrów rozpoczęły się w wyjątkowy sposób. Członkowie rządu najpierw uczcili pamięć ofiar sobotniego zamachu, a następnie szef rządu zdradził kulisy swojej krakowskiej rozmowy z głową państwa.

Donald Tusk, Karol Nawrocki
Autor: Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP, Fotostyk/Super Express Donald Tusk i Karol Nawrocki, polscy politycy, w kolażu zdjęć. Tusk w garniturze i krawacie na fioletowym tle, Nawrocki w marynarce z białą koszulą. Ich postaci ilustrują spór o ustawę o kryptowalutach, o czym pisze Super Biznes.

„Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejsze posiedzenie rządu stojąc” – zwrócił się do zgromadzonych premier Donald Tusk. Chwilę później szef rządu poprosił ministrów o uczczenie pamięci zamordowanych i kontynuował: „Wszyscy przeżywamy śmierć niewinnych ludzi, przypadkowych ofiar, tragicznego zamachu w Krakowie. Wczoraj łączyliśmy się w całej Polsce z Krakowem, z poszkodowanymi w zamachu, rodzinami zabitych, uczcijmy pamięć wszystkich ofiar chwilą ciszy”.

Następnie prezes Rady Ministrów złożył wyrazy wdzięczności w imieniu swoim, całego rządu oraz wszystkich Polaków tym osobom, które wykazały się bohaterstwem w obliczu krakowskiego dramatu i stanęły na drodze zamachowca. Zwrócił się również bezpośrednio do ministra Marcina Kierwińskiego z prośbą, aby przekazał wyrazy najwyższego uznania wszystkim służbom biorącym udział w akcji, ze szczególnym uwzględnieniem interweniujących na miejscu policjantów.

Szef polskiego rządu poinformował ponadto, że od samego początku tragedii spływały do niego liczne kondolencje oraz wyrazy wsparcia od światowych liderów. Dodał, że zarówno zagraniczni przywódcy, jak i międzynarodowe media z ogromnym podziwem relacjonowały późniejsze działania polskich służb.

Tusk i Nawrocki na marszu ciszy w Krakowie
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Donald Tusk ujawnia szczegóły rozmowy z Karolem Nawrockim o rannych policjantach

Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk podzielił się także treścią rozmowy z prezydentem, który wcześniej odwiedził w szpitalu rannych funkcjonariuszy, Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego.

Wczoraj w Krakowie prezydent odwiedzał policjantów w szpitalu i powiedział mi, a byliśmy obaj bardzo poruszeni, że jeden z policjantów pan Artur, zapytany, co przekazać koledze, powiedział: - Proszę mu podziękować, bo uratował mi życie.
Marsz Ciszy w Krakowie

ROLKI